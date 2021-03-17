Русский
$ 27,65
32,96

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Скандал у команді Зінченка: зірці "МанСіті" навмисне не дають пас

17 березня, 15:40

Олег Люлька Олег Люлька

Партнери не грають на Агуеро, тому що він – уже однією ногою в "Барселоні"

Нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро залишився незадоволений своїми одноклубниками після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з менхенгладбахською "Боруссією", хоча, здавалося б, у ньому "містяни" виграли 2:0 і пройшли до наступного раунду єврокубка. Тут радіти б ...

Реклама

Але ні!

Як повідомляє The Mirror, після матчу Агуеро, прямуючи з незадоволеним виглядом до роздягальні, сказав одному з членів персоналу "Манчестер Сіті": "Вони не дають мені пас".

Агуеро

Агуеро / Фото: Reuters

Реклама

Аргентинець у цьому матчі вийшов на заміну на 75-й хвилині і не відзначився результативними діями.

До речі, останні півгодини матчу з Менхенгладбахом, також вийшовши з лави запасних, на полі провів український легіонер "МанСіті" Олександр Зінченко.

Читайте також: Підвищать зарплату в 4,5 раза: Зінченко в "Манчестер Сіті" отримає нові умови

Ну а той факт, що партнери не грають на Агуеро, легко пояснюється тим, що скоро, вже 30 червня, його контракт з "Манчестер Сіті" добігає кінця. І, найімовірніше, аргентинець його не продовжить.

Очікується, що Серхіо на умовах вільного агента перебереться до "Барселони". За неофіційними даними, вони вже погодили угоду.

Реклама

Дивіться, як "МанСіті" обіграв "Боруссію" М (2:0)

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ліга чемпіонів Барселона чемпіонат Англії Манчестер Сіті Серхіо Агуеро
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандалом
Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандаломЛіга чемпіонів 2020/21
Ліга чемпіонів: результати й огляди повторних матчів 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів: результати й огляди повторних матчів 1/8 фіналуЛіга чемпіонів 2020/21
Ліга чемпіонів 9 березня: результати матчів 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів 9 березня: результати матчів 1/8 фіналуЛіга чемпіонів 2020/21
"ПСЖ" – "Барселона": онлайн матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Зінченку влетіло від тренера
Зінченку влетіло від тренера "МанСіті" за слова на пресконференціїЛіга чемпіонів 2020/21
"Манчестер Сіті" – "Боруссія" М: трансляція матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти