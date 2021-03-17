Скандал у команді Зінченка: зірці "МанСіті" навмисне не дають пас

Партнери не грають на Агуеро, тому що він – уже однією ногою в "Барселоні"

Нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро залишився незадоволений своїми одноклубниками після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з менхенгладбахською "Боруссією", хоча, здавалося б, у ньому "містяни" виграли 2:0 і пройшли до наступного раунду єврокубка. Тут радіти б ...

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Але ні!

Як повідомляє The Mirror, після матчу Агуеро, прямуючи з незадоволеним виглядом до роздягальні, сказав одному з членів персоналу "Манчестер Сіті": "Вони не дають мені пас".

Агуеро / Фото: Reuters

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Аргентинець у цьому матчі вийшов на заміну на 75-й хвилині і не відзначився результативними діями.

До речі, останні півгодини матчу з Менхенгладбахом, також вийшовши з лави запасних, на полі провів український легіонер "МанСіті" Олександр Зінченко.

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Ну а той факт, що партнери не грають на Агуеро, легко пояснюється тим, що скоро, вже 30 червня, його контракт з "Манчестер Сіті" добігає кінця. І, найімовірніше, аргентинець його не продовжить.

Очікується, що Серхіо на умовах вільного агента перебереться до "Барселони". За неофіційними даними, вони вже погодили угоду.

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Дивіться, як "МанСіті" обіграв "Боруссію" М (2:0)

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