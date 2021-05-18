Шейх оплатить підтримку для Зінченка в фіналі ЛЧ: власник Сіті покатає тисячі фанатів

Шейх Мансур ібн Зайд аль-Нахайян допоможе уболівальникам Манчестера дістатися до Португалії на матч проти Челсі, який відбудеться 29 травня в Порту на полі стадіону Драгау

Віддані вболівальники Манчестер Сіті / Фото: Reuters

Власник чемпіона Англії Манчестер Сіті шейх Мансур ібн Зайд аль-Нахайян пішов назустріч уболівальникам "городян". Він вирішив допомогти фанатам дістатися до Португалії на фінал Ліги чемпіонів проти Челсі, який відбудеться 29 травня в Порту на полі стадіону "Драгау".

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Член правлячої королівської сім'ї емірату Абу-Дабі профінансує переліт і витрати декількох тисяч фанатів, які планують відвідати поєдинок.

"Пеп Гвардіола і команда провели чудовий сезон, і їх вихід до фіналу Ліги чемпіонів після дуже складного року є воістину історичним моментом для клубу. Важливо, щоб якомога більше вболівальників мали можливість відвідати цю особливу гру", – говориться в заяві прес-служби Сіті

Нагадаємо, що спочатку вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів повинен був відбутися в Стамбулі, а британці вимагали, щоб його провели в Лондоні. Але проти цього виступив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

І за рішенням УЄФА фінал Ліги чемпіонів був перенесений зі Стамбула до Порту.

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