Шахтар пишемо, Динамо в умі. Стали відомі всі учасники Ліги чемпіонів 2022-2023

Сьогодні у більшості футбольних ліг Європи визначилися чемпіони та команди, які представлять країни у єврокубках. Наприклад, сьогодні золоті медалі завоювали Манчестер Сіті та Мілан.
Тим часом стали відомі всі клуби, які безпосередньо потраплять до Ліги чемпіонів 2022/2023. Їх буде 26 і серед них знайшлося місце для Шахтаря.
Донеччани стали лише формальним чемпіоном УПЛ у сезоні, який так і не завершився через війну проти Росії. До речі, самі російські клуби відсторонені від єврокубків на найближчий сезон.
Прямі путівки до групи ЛЧ отримали такі команди:
- Манчестер Сіті
- Ліверпуль
- Челсі
- Тоттенхем
- Реал
- Барселона
- Атлетіко
- Севілья
- Інтер
- Мілан
- Наполі
- Ювентус
- Баварія
- Боруссія Д
- Баєр
- Лейпциг
- Айнтрахт
- ПСЖ
- Марсель
- Порту
- Спортинг
- Аякс
- Брюгге
- Зальцбург
- Селтік
- Шахтар
Ще 50 команд через кваліфікацію розіграють між собою шість путівок у групу. Поділений відбір буде на "шлях чемпіонів" та "шлях представників ліг". Саме у другому зіграє київське Динамо.
Команда Мірчі Луческу стартує з 2 кваліфікаційного раунду. Там суперником киян може стати або Фенербахче, або АЕК з Ларнаки. У разі проходу далі Динамо чекає або одна з вищезгаданих команд, яка пройде другий раунд, або ж Монако, Штурм або Уніон Сен-Жиллуаз.
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Перемога у цьому раунді виведе киян до раунду плей-офф, де й вирішиться доля путівки до групи ЛЧ. Список команд та стадій кваліфікації, з яких вони стартують, виглядає так:
|РАУНД
|ШЛЯХ ЧЕМПІОНІВ
|ШЛЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ ЛІГ
|Плей-офф
|Трабзонспор
Копенгаген
|-
|3 квал
|Аполлон
Црвена Зірка
|Монако
Бенфіка
ПСВ
Уніон Сен-Жиллуаз
Штурм
Рейнджерс
|2 квал
|Вікторія Плзень
Динамо Загреб
Цюрих
Олімпіакос
Маккабі Хайфа
|Динамо Київ
Фенербахче
Мідтьюлланд
АЕК Ларнака
|1 квал (ШЧ)
|Буде-Глімт
Мальме
Лудогорець
Клуж
Карабах
Тобол
Ференцварош
Шахтар Солігорськ
Лех
Марібор
Слован Братислава
Жальгіріс
Дюделанж
Зрінський
Шемрок Роверс
Шкупі
Пюнік/Арарат-Вірменія
РФШ
Тирана
Лінфінд
Динамо Батумі
ХІК
Шериф
Хіберніанс
Клаксвік
Баллкані
Лінкольн Ред
Сутьєска
ТНС
|-
|Попередній (ШЧ)
|Вікінгур
Левадія
Інтер Ескальдес
Пенна Росса/Тре Пенне
|-
Фінал турніру відбудеться у Стамбулі на стадіоні "Ататюрк" 10 червня 2023 року. Дати матчів наступні:
|РАУНД
|ДАТИ
|Попередній раунд
|21 червня
24 червня
|1 квал раунд
|5-6 липня
12-13 липня
|2 квал раунд
|19-20 липня
26-27 липня
|3 квал раунд
|2-3 серпня
9 серпня
|Плей-офф раунд
|16-17 серпня
23-24 серпня
|Групова стадія, 1 тур
|6-7 вересня
|Групова стадія, 2 тур
|13-14 вересня
|Групова стадія, 3 тур
|4-5 жовтня
|Групова стадія, 4 тур
|11-12 жовтня
|Групова стадія, 5 тур
|25-26 жовтня
|Групова стадія, 6 тур
|1-2 листопада
|1/8 фіналу
|14-15 лютого
21-22 лютого
7-8 березня
14-15 березня
|1/4 фіналу
|11-12 квітня
18-19 квітня
|1/2 фіналу
|9-10 травня
16-17 травня
|ФІНАЛ
|10 червня