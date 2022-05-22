Шахтар пишемо, Динамо в умі. Стали відомі всі учасники Ліги чемпіонів 2022-2023

26 команд напряму потрапили до групової стадії головного єврокубку, тоді як ще півсотні клуб розпочнуть свій шлях через кваліфікацію

Ліга чемпіонів – найпрестижніший клубний турнір Європи

Сьогодні у більшості футбольних ліг Європи визначилися чемпіони та команди, які представлять країни у єврокубках. Наприклад, сьогодні золоті медалі завоювали Манчестер Сіті та Мілан.

Тим часом стали відомі всі клуби, які безпосередньо потраплять до Ліги чемпіонів 2022/2023. Їх буде 26 і серед них знайшлося місце для Шахтаря.

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Донеччани стали лише формальним чемпіоном УПЛ у сезоні, який так і не завершився через війну проти Росії. До речі, самі російські клуби відсторонені від єврокубків на найближчий сезон.

Прямі путівки до групи ЛЧ отримали такі команди:

Манчестер Сіті

Ліверпуль

Челсі

Тоттенхем

Реал

Барселона

Атлетіко

Севілья

Інтер

Мілан

Наполі

Ювентус

Баварія

Боруссія Д

Баєр

Лейпциг

Айнтрахт

ПСЖ

Марсель

Порту

Спортинг

Аякс

Брюгге

Зальцбург

Селтік

Шахтар

Ще 50 команд через кваліфікацію розіграють між собою шість путівок у групу. Поділений відбір буде на "шлях чемпіонів" та "шлях представників ліг". Саме у другому зіграє київське Динамо.

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Команда Мірчі Луческу стартує з 2 кваліфікаційного раунду. Там суперником киян може стати або Фенербахче, або АЕК з Ларнаки. У разі проходу далі Динамо чекає або одна з вищезгаданих команд, яка пройде другий раунд, або ж Монако, Штурм або Уніон Сен-Жиллуаз.

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Перемога у цьому раунді виведе киян до раунду плей-офф, де й вирішиться доля путівки до групи ЛЧ. Список команд та стадій кваліфікації, з яких вони стартують, виглядає так:

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РАУНД ШЛЯХ ЧЕМПІОНІВ ШЛЯХ ПРЕДСТАВНИКІВ ЛІГ Плей-офф Трабзонспор

Копенгаген - 3 квал Аполлон

Црвена Зірка Монако

Бенфіка

ПСВ

Уніон Сен-Жиллуаз

Штурм

Рейнджерс 2 квал Вікторія Плзень

Динамо Загреб

Цюрих

Олімпіакос

Маккабі Хайфа Динамо Київ

Фенербахче

Мідтьюлланд

АЕК Ларнака 1 квал (ШЧ) Буде-Глімт

Мальме

Лудогорець

Клуж

Карабах

Тобол

Ференцварош

Шахтар Солігорськ

Лех

Марібор

Слован Братислава

Жальгіріс

Дюделанж

Зрінський

Шемрок Роверс

Шкупі

Пюнік/Арарат-Вірменія

РФШ

Тирана

Лінфінд

Динамо Батумі

ХІК

Шериф

Хіберніанс

Клаксвік

Баллкані

Лінкольн Ред

Сутьєска

ТНС - Попередній (ШЧ) Вікінгур

Левадія

Інтер Ескальдес

Пенна Росса/Тре Пенне -

Фінал турніру відбудеться у Стамбулі на стадіоні "Ататюрк" 10 червня 2023 року. Дати матчів наступні: