Шахтар назвав склад на останній матч у Лізі чемпіонів

У шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів сьогодні Шахтар зіграє із Шерифом. Поєдинок пройде на НСК "Олімпійський" та розпочнеться о 22:00.
Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Шериф.
Донецький клуб назвав стартовий склад:
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- Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко, Маркос Антоніо, Бондаренко, Марлос, Судаков, Соломон, Фернандо.
#Shakhtar # #UCL pic.twitter.com/9Gqcxzce89- FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 7, 2021
З турнірного погляду матч не матиме значення. Шахтар проведе свій останній поєдинок у нинішніх єврокубках. А ось Шериф вийшов у плей-офф Ліги Європи.