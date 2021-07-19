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Сьогодні жеребкування Ліги чемпіонів для Шахтаря: можливі суперники

Олег Люлька Олег Люлька
19 липня, 11:36
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У Ньоні визначать опонента "гірників" у третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ. Серед ймовірних візаві донеччан – Генк, ПСВ, Галатасарай, Рапід і Спарта
Перше жеребкування для Де Дзербі
Перше жеребкування для Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар", UEFA.com

У понеділок, 19 липня, відбудеться жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в якому свого суперника отримає віцечемпіон України донецький Шахтар. Захід у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні розпочнеться о 13:00 за київським часом. "Гірники" будуть сіяними.

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Можливі суперники Шахтаря

  • Генк (Бельгія)
  • Переможець пари: ПСВ (Нідерланди) – Галатасарай (Туреччина)
  • Переможець пари: Рапід Відень (Австрія) – Спарта Прага (Чехія)

Матчі третього кваліфай-раунду ЛЧ відбудуться 3/4 і 10/11 серпня. Правило виїзного гола вже не діє. Якщо Шахтар за сумою двох зустрічей потрапить до четвертого, заключного, раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, то буде сіяним і там.

Якщо "гірники" у третьому кваліфай-раунді ЛЧ програють, то відразу потраплять до групового етапу Ліги Європи.

В тренді

Нагадаємо, перед початком нинішнього сезону Луїша Каштру на посаді головного тренера Шахтаря замінив екснаставник Сассуоло – ітяльянец Роберто Де Дзербі.

Шахтар проводить перші матчі з Де Дзербі
Шахтар проводить перші матчі з Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

При цьому Шахтар купив вінгера Бенфіки Педріньо, центрального захисника Сассуоло Марлона і форварда Аякса Траоре, заплативши за них сумарно 40 млн євро.

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