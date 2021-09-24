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Рустам Худжамов: Для Де Дзербі матч з Інтером – випробування через увагу італійської преси

Ексклюзив
Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 вересня, 16:49
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Екс-воротар Шахтаря розповів нам про свої очікування від майбутньої гри Ліги чемпіонів у Києві

Екс-гравець Шахтаря Рустам Худжамов спеціально для segodnya.ua прокоментував майбутній матч "гірників" у Лізі чемпіонів проти міланського Інтера. Гра пройде 28 вересня в Києві на "Олімпійському".

"Не даремно з Інтера пішли футболісти. Все говорить про те, що там не зовсім розуміють шлях, по якому вони йдуть. Інакше б Лукаку не йшов з команди. З іншого боку, в Челсі Тухеля мало хто не захотів би перейти. Але до гри я не люблю говорити, тому що найменша подія може перевернути хід матчу ", – вважає Худжамов.

"Якщо Шахтар буде так грати з Інтером, як з Динамо (3:0), то цілком може розраховувати на успіх. Але якщо Де Дзербі буде так стартувати на суддю в Європі, то ризикує побачити перед собою заборонний знак світлофора. Головне, щоб це все йшло на користь українському футболу в плані накопичення очок в таблицю коефіцієнтів УЄФА", – говорить Рустам.

Роберто Де Дзербі виграв перший трофей з донецьким Шахтарем
Роберто Де Дзербі виграв перший трофей з донецьким Шахтарем / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Для Де Дзербі це знову буде дуже важливий матч, до нього буде підвищена увага з боку італійських журналістів, які бувають досить нещадними. Вони захочуть побачити, на що він здатний на чолі Шахтаря. Для Де Дзербі матч з Інтером – випробування", – упевнений Худжамов.

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Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

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