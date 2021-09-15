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Аякс --
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Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
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Шахтар --
Верес --
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Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
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Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
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Роман Яремчук: "Забиваю, але поки не показую і 50% потенціалу"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
15 вересня, 18:38
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Вихованець київського Динамо не найкращим чином провів поєдинок проти свого колишнього клубу. Сам футболіст вважає, що виною всьому тривала адаптація
Роман Яремчук зіграв проти Динамо в матчі Ліги чемпіонів
Роман Яремчук зіграв проти Динамо в матчі Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Відразу після матчу між київським Динамо і лісабонською Бенфікою, який завершився нульовою нічиєю, свою оцінку дав екс-динамівець Роман Яремчук.

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"Всіх хлопців знаю, як вони готуються, сильні сторони Динамо. Звісно, непросто, насамперед ментально, підходити до таких матчів. Вони хороший рівень показують. Це і на чемпіонаті Європи було видно. Молодці, прогрес показують. Але я не експерт, щоб коментувати їхню гру.

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Яремчук своєму колишньому клубу не забив
Яремчук своєму колишньому клубу не забив / Фото: Getty Images

Ми не виграли. Могли навіть програти в кінці. Але одне очко на виїзді – непогано, я так думаю. Перед нашою командою стоять максимальні цілі. Вона не дивиться, проти кого грає, і завжди хоче отримати три очки. У наступних матчах будемо готуватися тільки до перемоги. Настрій? Засмучені. Такий важкий, довгий переліт, і хотілося показати виграшний результат.

Не показую навіть 50% того, що демонстрував у Генті. Те, що я забиваю, – так, але є багато різних речей, в яких мені складно. Я в процесі адаптації. Спасибі Бенфіці, мене всі підтримують. Хто приїжджає в нову країну, команду рівня Бенфіки, розуміють, про що я говорю. Плюс конкуренція: грають футболісти, які коштують по 20 млн, кожен за збірну грає, голодний і хоче грати", – розповів у коментарі MEGOGO Роман Яремчук.

Нагадаємо, Роман Яремчук став гравцем гранда португальського футболу в літнє міжсезоння, перейшовши в Бенфіку з Гента за 17 млн євро. З початку сезону Роман зіграв у семи матчах, забив два голи і зробив чотири гольові передачі.

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / Фото: SLBenfica

Нагадаємо, що сьогодні в груповому турнірі Ліги чемпіонів стартує донецький Шахтар. Онлайн матчу Шериф – Шахтар доступний на нашому сайті.

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7
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4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
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11
8
Верес
7
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11
9
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7
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