Реванш за Київ? Названо фаворита фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом

Ввечері у столиці Франції визначиться найкраща команда Європи. Розповідаємо, хто фаворит у дуелі грандів з Англії та Іспанії

Мохамед Салах та Карім Бензема будуть битися за Кубок чемпіонів

Сьогодні відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2021/2022. За головний клубний трофей на континенті посперечаються Ліверпуль та Реал. Зустріч проходитиме у паризькому передмісті Сен-Дені на "Стад-де-Франс".

Онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Реал буде доступна у нас на сайті. Початок – о 22:00 за київським часом. Тим часом букмекери оцінили шанси команд на трофей.

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На їхню думку, фаворитом є Ліверпуль. Коефіцієнт на успіх підопічних Клоппа тановить 1.55, тоді як на перемогу Реала можна поставити за 2.55. У відсотковому співвідношенні шанси виглядають як 62% на 38%.

Що стосується основного часу, то тріумф мерсисайдців оцінюється у 2.01, мадридців чи нічию – по 3.70. До слова, ймовірність серії пенальті – 6.60 (всього 15%).

Суперники є одними з найтитулованіших клубів у КЄЧ/ЛЧ. Мадридці – рекордсмени турніру, у них на рахунку аж 13 "вухатих" кубків. У Ліверпуля в активі шість трофеїв і за цим показником англійці поступаються лише Реалу та Мілану (7).

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Реал та Ліверпуль вже двічі перетиналися у фіналах КЄЧ/ЛЧ. Мерсисайдці святкували успіх у 1981 році з рахунком 1:0 завдяки пізньому голу Алана Кеннеді. Цікаво, що поєдинок тоді відбувся саме в Парижі, проте на "Парк-де-Пренсі".

Реал же взяв реванш у англійців чотири роки тому. Тоді у Києві підопічні Зідана обіграли Ліверпуль з рахунком 3:1 завдяки дублю Гарета Бейла та курйозного гола Каріма Бензема. У складі "червоних" відзначився Садіо Мане.