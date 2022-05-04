Реал – Манчестер Сіті: де і о котрій дивитись матч Ліги чемпіонів

Сьогодні визначиться суперник Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів. Вчора мерсисайдці обіграли Вільярреал і тепер чекають на переможця пари Реал – Манчестер Сіті.
Тиждень тому МанСіті на своєму полі обіграв Реал – 4:3.
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Коли матч. Поєдинок у відповідь відбудеться 4 травня. Початок о 22:00 за київським часом.
Де дивитись. Наш сайт веде онлайн-трансляцію матчу Реал – Манчестер Сіті.
Також поєдинок можна переглянути на платформі Меgоgо .
Хто переможець. Аналітики вважають, що англійський клуб має більше шансів зіграти у фіналі Ліги чемпіонів.
Котирування на основний час:
- Перемога Реала – 3.25.
- Нічия – 4.00.
- Перемога Манчестер Сіті – 2.07.
Котирування на прохід:
- Манчестер Сіті – 1.29.
- Реал – 3.83.
Нагадаємо, що від цього сезону скасували правило виїзного гола. У разі рівної кількості забитих та пропущених голів буде призначено додатковий час.
May 2, 2022