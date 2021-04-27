Реал – Челсі: де дивитися півфінал бунтівників у Лізі чемпіонів

Перша зустріч іспанців і англійців на мадридському стадіоні "Альфредо ді Стефано" почнеться о 22:00 за київським часом у вівторок, 27 квітня

Всього чотири команди залишилися в боротьбі за головний трофей євросезону. Першими свій півфінал сьогодні зіграють мадридський Реал і лондонський Челсі. На нашому сайті триває онлайн Реал – Челсі.

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Стартовий свисток рефері-поліцейського з Нідерландів Данні Маккелі прозвучить о 22:00. На українському телебаченні в прямому ефірі матч грандів покаже канал "Футбол 1". Вже о 20:30 на тій же "кнопці" стартує програма "Ніч Ліги чемпіонів", яка о 21:55 переключиться на запасний стадіон "королівського" клубу.

Також пряму трансляцію можна дивитися на OLL.TV.

Букмекерські контори невелику перевагу віддають підопічним Зінедіна Зідана. Коефіцієнт на їх перемогу – близько 2.50, на хлопців Томаса Тухеля – 3.25, на нічию – 3.10. Великої кількості голів аналітики не очікують: швидше за все, заб'ють два м'ячі. Найпопулярніший рахунок – 1:1 (коеф. – 6.20).

Реклама Фото: REUTERS/Susana Vera

У середу матч Реал – Челсі три рази покажуть у повторі: о 9:15 на телеканалі "Футбол 2", о 16:00 і 23:25 – на "Футбол 1".

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Згадаймо, як Реал розправився з Ліверпулем у чвертьфіналі: