Реал – Челсі: де і у скільки дивитись матч Ліги чемпіонів

Іспанці зробили собі комфортний баланс у Лондоні, коли виграли з різницею у два м'ячі, але це їм не гарантує легкої прогулянки до півфіналу.

Бензема знищив Челсі у Лондоні / Фото: REUTERS

Лондонський Челсі вперше в історії програв Реалу тиждень тому. На полі "аристократів" найкращим був Карім Бензема, який оформив хет-трик.

Після того матчу на виборах президента Франції футбольні фанати вписували прізвище Бензема у виборчі бюлетені. Хоча футболіст поки що не збирається йти у політику.

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Взяти реванш із 1:3 англійському клубу буде складно. Але за новими правилами вистачить забити і два голи, щоб перевести гру в овертайм. Наразі м'ячі на виїзді не враховуються.

Коли матч. У Мадриді команди зустрінуться 12 квітня о 22:00 за київським часом.

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Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Реал – Челсі йде на нашому сайті.

Крім того, в Україні поєдинок можна переглянути на платформі Megogo.

Що далі. Переможець цієї пари у півфіналі зіграє з Манчестер Сіті або Атлетіко. У першому матчі 1/4 фіналу англійці мінімально перемогли іспанців (1:0)