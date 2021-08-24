Розклад і результати матчів Ліги чемпіонів 24 серпня

Сьогодні пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів спробує Бенфіка Романа Яремчука, а також Ференцварош, за який виступають Ігор Харатін і Олександр Зубков.
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22:00 Лудогорец (Болгарія) – Мальме (Швеція)
перший матч – 0:2
прохід: 5.80 – 1.14
22:00 ПСВ (Нідерланди) – Бенфіка (Португалія)
Перший матч: 1:2
прохід: 2.45 – 1.55
22:00 Ференцварош (Угорщина) – Янг Бойз (Швейцарія)
Перший матч: 2:3
прохід: 4.20 – 1.23
Нагадаємо, що з цього сезону УЄФА скасував правило виїзного гола, так що в разі рівності в рахунку за підсумками двох матчів команди гратимуть додатковий час.
Вже відомі 26 учасників групового етапу Ліги чемпіонів. Жеребкування відбудеться 26 серпня.
- Челсі (Англія)
- Вільярреал (Іспанія)
- Атлетіко (Іспанія)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Баварія (Німеччина)
- Інтер (Італія)
- Лілль (Франція)
- Спортинг (Португалія)
- Реал (Іспанія)
- Барселона, Іспанія)
- Ювентус (Італія)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Парі Сен-Жермен (Франція)
- Ліверпуль (Англія)
- Севілья (Іспанія)
- Боруссія Д (Німеччина)
- Порту (Португалія)
- Аякс (Нідерланди)
- Лейпциг (Німеччина)
- Аталанта (Італія)
- Зеніт (Росія)
- Бешикташ (Туреччина)
- Динамо К (Україна)
- Брюгге (Бельгія)
- Мілан (Італія)
- Вольфсбург (Німеччина)