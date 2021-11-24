Перший у Лізі чемпіонів: форвард Аякса вписав своє ім'я в історію

Нападник Аякса Себастьян Алле відзначився дублем у матчі проти Бешикташа у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Це дозволило форварду встановити рекорд турніру

Себастьєен Алле встановив рекорд Ліги чемпіонів / Фото: REUTERS

Алле став першим футболістом в історії Ліги чемпіонів, кому вдалося забити дев'ять голів у перших п'яти матчах у турнірі. Вісім було у Ерлінга Холланда.

Алле лише цього сезону дебютував у Лізі чемпіонів. Але вже у стартовому поєдинку проти Спортінга він оформив покер.

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Потім Себастьєн відзначився у воротах Бешикташа і дортмундської Боруссії. В останньому турі групового етапу Аякс зіграє зі Спортингом, тож Алле ще має шанс покращити свою статистику.

Цікаво, що у чемпіонаті Нідерландів Алле теж забив 9 м'ячів, але вже у 13 матчах.

Зазначимо, що Алле не є найкращим бомбардиром цього сезону Ліги чемпіонів. Він ділить перше місце із форвардом Баварії Робертом Левандовськи, який забив учора шедевральний гол у ворота Динамо.

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Нагадаємо, сьогодні Шахтар програв Інтеру з рахунком 0:2 і втратив шанси на вихід із групи. "Гірники" не зможуть піднятися вище за четверте місце, як і Динамо.