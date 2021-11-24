Ногою по шиї: Коноплянка показав кунг-фу перед Інтером

У сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів з Інтером після тривалої перерви, пов'язаної із травмою, може повернутися у гру півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка. Онлайн Інтер – Шахтар доступний на нашому сайті.
А напередодні 32-річний Коноплянка, який не грав із серпня, відзначився прийомами з арсеналу бойових мистецтв на передматчевому тренуванні "гірників" на міланському стадіоні "Джузеппе Меацца".
Розбившись на квадрати, футболісти Шахтаря грали на щиглі та удари по п'ятій точці.
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Але щодо 21-річного півзахисника донеччан Артема Бондаренка Коноплянка застосував удари з кунг-фу, діставши до шиї одноклубника. При цьому на полі лунав дружній сміх.
Відео у себе в Instagram опублікував журналіст Дмитро Поворознюк.
Нагадаємо, сьогодні Шахтареві потрібно перемагати на виїзді Інтер, щоб зберегти шанси на євровесну.