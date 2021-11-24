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Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
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Порту --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
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Чорноморець --
Десна --
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Ворскла --
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Рух --
Металіст 1925 --
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Колос --
Верес --
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Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
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Ногою по шиї: Коноплянка показав кунг-фу перед Інтером

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
24 листопада, 11:12
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Від зіркового вінгера Шахтаря на тренуванні перед матчем Ліги чемпіонів з Інтером дісталося його одноклубнику Артему Бондаренку
Коноплянка замахнувся на Бондаренка
Коноплянка замахнувся на Бондаренка / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів з Інтером після тривалої перерви, пов'язаної із травмою, може повернутися у гру півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка. Онлайн Інтер – Шахтар доступний на нашому сайті.

А напередодні 32-річний Коноплянка, який не грав із серпня, відзначився прийомами з арсеналу бойових мистецтв на передматчевому тренуванні "гірників" на міланському стадіоні "Джузеппе Меацца".

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Розбившись на квадрати, футболісти Шахтаря грали на щиглі та удари по п'ятій точці.

Але щодо 21-річного півзахисника донеччан Артема Бондаренка Коноплянка застосував удари з кунг-фу, діставши до шиї одноклубника. При цьому на полі лунав дружній сміх.

Кунг-фу від Коноплянки Відео: Дмитро Поворознюк Instagram

Відео у себе в Instagram опублікував журналіст Дмитро Поворознюк.

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Нагадаємо, сьогодні Шахтареві потрібно перемагати на виїзді Інтер, щоб зберегти шанси на євровесну.

Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В
2
Інтер Інтер Інт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забиті 6
Пропущені 7
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
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