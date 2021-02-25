Неймовірні "ножиці" Жиру і гармата Мбаппе: претенденти на кращий гол Ліги чемпіонів

УЄФА оголосив імена номінантів, які претендують на звання кращого гола перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Раніше ми писали, що "МанСіті" без Зінченка прихлопнув "Боруссію" у Лізі чемпіонів.
На кращий гол претендує шедевр нападника "Челсі" Олів'є Жиру, який в падінні через себе приніс англійській команді мінімальну перемогу над "Атлетіко" 1:0.
Серед конкурентів Жиру – реактивний форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе, який завершував швидкий випад і знищив "Барселону" в Каталонії – 4:1. А також півзахисник дортмундської "Боруссії" Махмуд Дауд, який стріляв з-за меж штрафного і допоміг дотиснути "Севілью" 3:2, і захисник "Реала" Ферлан Менді, який подарував мадридцям перемогу над "Аталантою" – 1:0.
Варто відзначити, що підписники сторінки Ліги чемпіонів УЄФА вже зробили свій вибір – більшість в коментарях у захваті від трюку Жиру: "Звичайно, великий Оллі!"
Раніше тренер "Аталанти" наїхав на арбітра після поразки від "Реала": "Шукай собі іншу роботу!"
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