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Матчі Ліги чемпіонів у вівторок: розклад, де дивитися і котирування букмекерів

16 лютого, 18:09

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Все про матчі Ліги чемпіонів 16 лютого – розклад трансляцій, котирування букмекерів і оперативні результати

16 лютого повертається Ліга чемпіонів! У вівторок пройдуть два перші матчі 1/8 фіналу турніру – "Барселона" прийме "ПСЖ", а "Лейпциг" зіграє з "Ліверпулем". Нижче – розклад і час початку матчів, список трансляцій, котирування букмекерів і результати ігор. Нагадаємо, що через карантинні обмеження "Лейпциг" прийме "Ліверпуль" у Будапешті.

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22:00 "Барселона" – "ПСЖ"
Букмекери: 1.80 – 4.10 – 4.20 (прохід – 1.77 – 2.12)
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
"Футбол 2", середа, 10:30 (повтор)
"Футбол 1", середа, 16:40 (повтор)
Трансляція: онлайн матчу "Барселона" – "ПСЖ"

22:00 "Лейпциг" – "Ліверпуль"
Букмекери: 3.10 – 3.60 – 2.30 (прохід – 2.95 – 1.43)
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
"Футбол 2", середа, 8:40 (повтор)
"Футбол 1", середа, 12:05 (повтор)
Трансляція: онлайн матчу "Лейпциг" – "Ліверпуль"

Дивіться, як "Барселона" і "ПСЖ" грали на груповому етапі:

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Ліга чемпіонів Барселона Лейпциг Ліверпуль ПСЖ

Джерело: Сегодня|Спорт

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