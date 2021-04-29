Русский
$ 27,79
33,53

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Матч Шахтар – Дніпро-1 пройде з глядачами: квитки вже у продажу

29 квітня, 10:52

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Вболівальники повертаються на трибуни! 1 травня глядачі зможуть на власні очі спостерігати за поєдинком Шахтаря і Дніпра-1. Потрапити на стадіон можна за 50 гривень

Шахтар та Дніпро-1 зіграють при глядачах

Шахтар та Дніпро-1 зіграють при глядачах / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч 24-го туру чемпіонату України між Шахтарем і Дніпром-1 пройде з глядачами. Поєдинок відбудеться 1 травня в Києві в НСК "Олімпійський", початок – о 17:00. Шахтар вже почав реалізацію квитків, ціна стартує від 50 грн.

Реклама

Читайте також: Боженька відвів! Футболіст Шахтаря розповів про серйозність своєї травми

Придбати перепустку на трибуни можна на офіційному сайті Шахтаря за допомогою клубного мобільного додатка або на сайтах-партнерах.

З 1 травня в Києві скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки. Рішення прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Проте задля запобігання поширенню COVID-19 уболівальників просять дотримуватися всіх санітарних норм і правил.

Реклама

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
23
18
4
1
51
14
37
58
Забиті 51
Пропущені 14
Різниця 37
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
23
13
6
4
44
18
26
45
Забиті 44
Пропущені 18
Різниця 26
Результати останніх матчів: П П В В П
3
ЗоряЗоряЗор
23
12
5
6
40
21
19
41
Забиті 40
Пропущені 21
Різниця 19
Результати останніх матчів: П В П В В
4
КолосКолосКол
23
9
10
4
32
21
11
37
Забиті 32
Пропущені 21
Різниця 11
Результати останніх матчів: В Н В Н В
5
ВорсклаВорсклаВор
23
10
7
6
33
23
10
37
Забиті 33
Пропущені 23
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В В П В
6
ДеснаДеснаДес
23
10
6
7
34
25
9
36
Забиті 34
Пропущені 25
Різниця 9
Результати останніх матчів: П П В В П
7
ОлександріяОлександріяОле
23
8
5
10
31
31
0
29
Забиті 31
Пропущені 31
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П П П П
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
23
8
5
10
34
34
0
29
Забиті 34
Пропущені 34
Різниця 0
Результати останніх матчів: В Н П В В
9
ЛьвівЛьвівЛьв
23
7
4
12
22
48
-26
25
Забиті 22
Пропущені 48
Різниця -26
Результати останніх матчів: В В П П В
10
МаріупольМаріупольМар
23
5
7
11
22
38
-16
22
Забиті 22
Пропущені 38
Різниця -16
Результати останніх матчів: П Н П В Н
11
ОлімпікОлімпікОлі
23
6
3
14
27
41
-14
21
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В П Н П П
12
РухРухРух
23
4
9
10
21
37
-16
21
Забиті 21
Пропущені 37
Різниця -16
Результати останніх матчів: В Н В П П
13
ІнгулецьІнгулецьІнг
23
3
11
9
20
35
-15
20
Забиті 20
Пропущені 35
Різниця -15
Результати останніх матчів: П Н П П В
14
МинайМинайМин
23
4
6
13
15
40
-25
18
Забиті 15
Пропущені 40
Різниця -25
Результати останніх матчів: П В П Н Н

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Глава УЄФА дозволив чотирьом командам грати в Суперлізі. Але із застереженням
Глава УЄФА дозволив чотирьом командам грати в Суперлізі. Але із застереженнямЛіга чемпіонів 2020/21
Ще мільярд для Динамо: скільки Луческу заробив для киян
Ще мільярд для Динамо: скільки Луческу заробив для киянФутбол
Футбол їх переміг! Суперліга підняла білий прапор після виходу шести клубів Англії
Футбол їх переміг! Суперліга підняла білий прапор після виходу шести клубів АнгліїФутбол
Прощавай, Реале, МанСіті і Челсі! В 1/2 ЛЧ їх замінять Баварія, Боруссія і Порту
Прощавай, Реале, МанСіті і Челсі! В 1/2 ЛЧ їх замінять Баварія, Боруссія і ПортуЛіга чемпіонів 2020/21
Реал – Челсі: онлайн півфіналу Ліги чемпіонів
Реал – Челсі: онлайн півфіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Суперліги вже немає, а з неї продовжують виходити: мінус ще два батька
Суперліги вже немає, а з неї продовжують виходити: мінус ще два батькаФутбол

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти