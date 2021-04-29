Матч Шахтар – Дніпро-1 пройде з глядачами: квитки вже у продажу

Вболівальники повертаються на трибуни! 1 травня глядачі зможуть на власні очі спостерігати за поєдинком Шахтаря і Дніпра-1. Потрапити на стадіон можна за 50 гривень

Шахтар та Дніпро-1 зіграють при глядачах / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Матч 24-го туру чемпіонату України між Шахтарем і Дніпром-1 пройде з глядачами. Поєдинок відбудеться 1 травня в Києві в НСК "Олімпійський", початок – о 17:00. Шахтар вже почав реалізацію квитків, ціна стартує від 50 грн.

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Придбати перепустку на трибуни можна на офіційному сайті Шахтаря за допомогою клубного мобільного додатка або на сайтах-партнерах.

З 1 травня в Києві скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки. Рішення прийнято на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє офіційний сайт "гірників".

Проте задля запобігання поширенню COVID-19 уболівальників просять дотримуватися всіх санітарних норм і правил.