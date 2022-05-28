Майстерності та таланту може бути недостатньо. Анчелотті прикинув шанси виграти ЛЧ

Наставник мадридського Реала Карло Анчелотті тричі вигравав фінали Ліги чемпіонів. Але є в кар'єрі тренера і неприємний спогад протистояння з Ліверпулем у 2005 році

Карло Анчелотті вже приводив Реал до перемоги у ЛЧ / Фото: Reuters

Сьогодні у Парижі відбудеться грандіозний поєдинок – у фіналі Ліги чемпіонів зустрічаються Ліверпуль та Реал. Ми вестимемо онлайн матчу Ліверпуль – Реал на нашому сайті.

Де дивитись фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал

Реклама

Напередодні поєдинку головний тренер королівського клубу Карло Анчелотті розповів про підготовку команди до вирішального матчу.

"Нам дуже подобаються такі матчі, ми знаємо, яка багата історія цього клубу. Нам було важливо вийти у фінал, ми провели дуже гарний сезон. Настрій у команді дуже добрий. Ветерани допомагають молодим гравцям налаштуватися та зарядитися впевненістю перед такими важливими матчами. Кожен матч має свою історію. Ймовірно, у 2014 році ми започаткували нові успіхи Реалу, але цього разу ми готуємося до гри по-іншому.

Я насолодився цим сезоном. Мені подобається працювати в Реалі із цими гравцями. Я впевнений, що трохи хвилюватимуся, але це нормально. Коли дивлюся на обличчя своїх хлопців, нервозність випаровується. Нам потрібно показати свої найкращі якості. Нам потрібно показати все, що ми демонстрували раніше. Цього сезону ми були хороші і як команда, і з погляду індивідуальної майстерності. Вся команда була чудова.

Реклама

Ліверпуль спробує грати інтенсивно, вони мають багато майстровитих гравців. Вони намагатимуться продемонструвати свою гру, а ми – свою. У кого це краще вийде, той переможе. У мене залишилися гарні спогади про фінали, в яких я брав участь. Я програв Ліверпулю у 2005 році, але за іронією долі це був один із найкращих фіналів у виконанні моєї команди. У нас був час на підготовку, у нас хороший шанс взяти цей трофей, і ми викладемося по максимуму – подивимося, чи вистачить цього для перемоги, адже часом у футболі трапляються речі, які неможливо контролювати.

Ми заслужили грати у фіналі завдяки нашій майстерності. Якщо у вас цього немає, ви не дійдете до фіналу. Але однієї майстерності та таланту недостатньо. Необхідно створити команду, переконатися, що у неї вірять", – цитує Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що Карло Анчелотті тричі вигравав Лігу чемпіонів: з Міланом у сезонах 2002/03 та 2006/07, а також з Реалом у 2013/14. У фіналі Ліги чемпіонів 2004/05 команда Анчелотті програла Ліверпулю у серії пенальті. Фатального промаху припустився Андрій Шевченко.

Реклама

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів Ліверпуль – Реал відбудеться у суботу, 28 травня, у Парижі на "Стад де Франс". Початок матчу о 22:00 за київським часом.