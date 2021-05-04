МанСіті – ПСЖ: де дивитися півфінал Ліги чемпіонів

Сьогодні визначиться перший фіналіст Ліги чемпіонів, стежте за нашою онлайн-трансляцією поєдинку в Манчестері

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Тиждень тому Манчестер Сіті обіграв у гостях Парі Сен-Жермен у півфіналі Ліги чемпіонів. До перемоги англійського клубу долучився і наш Олександр Зінченко, взявши участь у забитому голі.

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Сьогодні МанСіті і ПСЖ визначать першого фіналіста Ліги чемпіонів. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дивіться матч Манчестер Сіті – Парі Сен-Жермен у нас на сайті. Крім того, в прямому ефірі гру покажуть на каналі Футбол 1, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

Свій прогноз на півфінал дав коментатор Кирило Круторогов:

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Що стосується букмекерів, то вони вважають МанСіті фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Хосепа Гвардіоли – 1.66, на нічию – 4.40, на перемогу ПСЖ – 4.90. Також аналітики не сумніваються у виході англійців у фінал турніру. Коефіцієнти на це такі: 1.10 на Сіті і 8.10 – на ПСЖ.