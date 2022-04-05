Манчестер Сіті – Атлетіко: де і у скільки дивитись матч ЛЧ

Це єдина пара 1/4 фіналу, в якій немає жодного переможця Ліги чемпіонів, хоча команда Олександра Зінченка намагатиметься другий рік поспіль пробитися до фіналу.

Мадрид приїхав у гості до Сіті / Фото: ФК "Атлетико" Мадрид

У Лізі чемпіонів розпочинаються чвертьфінали. Сьогодні в Англії зустрічаються Манчестер Сіті та Атлетіко.

О котрій початок. Поєдинок на стадіоні "Сіті оф Манчестер" розпочнеться о 22:00 за київським часом.



Де дивитись. Онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Атлетіковже йде на нашому сайті.

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Крім того, поєдинок можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого.

Обидві команди ще жодного разу не перемагали у Лізі чемпіонів. Хоча грали у фіналах.

Атлетико програвав у 1974, 2014 та 2016 роках.

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Манчестер Сіті поступився у минулому розіграші Челсі.

У букмекерських конторах клуб Олександра Зінченка фаворит цієї пари. Котирування на прохід Манчестер Сіті до півфіналу – 1.24, на прохід Атлетіко – 4.35.

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Щодо сьогоднішнього матчу, то тут ситуація наступна: коефіцієнт на перемогу МанСіті – 1.32, на нічию – 5.20, на перемогу Атлетіко – 11.50.