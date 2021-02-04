"Ліверпуль" не пустять до Німеччини на матч Ліги чемпіонів проти "Лейпцига"

Матчі плей-офф Ліги чемпіонів ще не почалися, а вже з ними виникає маса проблем. Так, поєдинок 1/8 фіналу між "Лейпцигом" і "Ліверпулем" не можна проводити в Німеччині. Про це повідомляє Sky Sports з посиланням на представників уряду країни.
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У Німеччині запровадили заборону на в'їзд всім прибулим з країн з мутованим штамом коронавірусу до 17 лютого. І для англійського "Ліверпуля" не робитимуть ніяких винятків. Матч в Лейпцигу мав пройти 16 лютого, у відповідь в Британії – 10 березня.
"Постанова про захист від коронавірусу, прийнята урядом Німеччини минулої п'ятниці, передбачає лише кілька винятків і ніяких спеціальних правил для професійних спортсменів", – йдеться в заяві уряду.
У свою чергу в УЄФА повідомили, що обговорюють рішення c Німецьким футбольним союзом та урядом Німеччини. Перший матч може пройти в Англії або на нейтральному полі.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія, яка страждає від COVID-19, може не випустити "Арсенал" на матч Ліги Європи.
Дивіться, як "Лейпциг" грав на груповій стадії Ліги чемпіонів
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