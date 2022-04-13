Ліверпуль – Бенфіка: де і у скільки дивитись матч Ліги чемпіонів

У середу, 13 квітня, у Ліверпулі визначиться півфіналіст Ліги чемпіонів.
Тиждень тому Ліверпуль переміг у гостях Бенфіку (3:1) і має чудові шанси вийти до півфіналу ЛЧ втретє за останні п'ять років.
Португальці на цій стадії турніру не виступали з 1990 року.
Далі по темі
Поєдинок розпочнеться у 22:00 за київським часом. Наш сайт веде текстову онлайн-трансляцію матчу Ліверпуль – Бенфіка.
Також зустріч можна буде подивитися у прямому ефірі на інтернет-платформі Мегого.
Another big European night at Anfield awaits...— Liverpool FC (@LFC) April 13, 2022
#WalkOn | #LIVSLBpic.twitter.com/2nFuGZExh2
Нагадаємо, що переможець цієї пари зіграє у півфіналі з Вільярреалом. Вчора іспанський клуб зіграв унічию з Баварією та за сумою двох зустрічей пройшов далі.
Дивіться шалений танець, який влаштував у роздягальні герой іспанців Самуель Чуквуезе.