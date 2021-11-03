Лілль опустив Севілью на останнє місце у групі ЛЧ

Севілья програла на своєму полі / Фото: REUTERS
У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів іспанська Севілья вдома програла французькому Ліллю
Господарі поля першими відкрили рахунок, але французи здобули вольову перемогу, забивши по голу наприкінці першого і на початку другого таймів.
Севілья – Лілль – 1:2
Голи: Окампос (15) – Девід (43), Іконе (51)
Далі по темі
Ця перемога стала першою для Лілля на груповому етапі цієї Ліги чемпіонів сезону-2021/22. Клуб вийшов на друге місце, а Севілья перемістилася на останній рядок.
Груповий етап
Група G
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
4
2
1
1
7
5
2
7
Забиті 7
Пропущені 5
Різниця 2Результати останніх матчів: П В В Н
2
4
1
2
1
3
3
0
5
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0Результати останніх матчів: В Н П Н
3
4
1
2
1
4
5
-1
5
Забиті 4
Пропущені 5
Різниця -1Результати останніх матчів: В П Н Н
4
4
0
3
1
3
4
-1
3
Забиті 3
Пропущені 4
Різниця -1Результати останніх матчів: П Н Н Н