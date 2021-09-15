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Лігу чемпіонів і Лігу Європи – під укіс! На підході новий супертурнір

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
15 вересня, 15:17
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Ідея зі створенням Суперліги провалилася, але, схоже, поява альтернативи нинішнім єврокубкам неминуча – гучна заява власника Наполі
Ліга чемпіонів і Ліга Європи можуть зникнути
Ліга чемпіонів і Ліга Європи можуть зникнути / Фото: Getty Images

Президент італійського Наполі 72-річний кінопродюсер Ауреліо Де Лаурентіс запропонував нову ідею реформування єврокубкового футболу замість скандальної Суперліги, яка так і не була реалізована.

"Система більше не працює. Ліга чемпіонів та Ліга Європи не приносять клубам достатнього доходу, щоб виправдати свою участь у них. Щоб бути конкурентоспроможним, вам потрібно більше гравців найвищого класу. Це означає, що вам потрібно витратити більше грошей – і призові у європейських змаганнях не покривають цього. Клуби мають придумати більш сучасний і прибутковий турнір для всіх, хто в ньому бере участь"

"Нам потрібно зменшити кількість ігор, скоротивши розмір найвищих дивізіонів по всій Європі. Необхідно створити європейську лігу з демократичною системою вступу, засновану на досягненнях команд. Я вивчив проєкт і готовий внести 10 мільярдів євро"

"Якщо ми не змінимо правила гри і не зробимо видовище кращим, молоді люди кинуть нас, і футбол перестане бути центральною частиною нашого життя", – наводить слова Де Лаурентіса Daily Mail.

Ауреліо Де Лаурентіс
Ауреліо Де Лаурентіс / Фото: Reuters

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Нагадаємо, в квітні був анонсований проєкт Суперліги для топ-клубів Європи. Турнір планувалося проводити паралельно з єврокубками та національними першістями.

/ Фото: Reuters

Однак ініціатива зустріла негативну реакцію з боку національних ліг, УЄФА та багатьох уболівальників. Як наслідок, із 12 творців Суперліги 9 клубів вийшли з її складу – Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Челсі, Інтер, Мілан і Атлетіко.

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Тим часом Реалу, Барселоні і Ювентусу, які відмовилися наслідувати їхній приклад, УЄФА погрожує виключенням з єврокубків.

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