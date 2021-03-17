Ліга чемпіонів: розклад, трансляції і результати матчів середи

Дві путівки, що в 1/4 фіналу розіграють "Челсі" з "Атлетіко" і "Баварія" з "Лаціо"

У середу, 17 березня, визначаться останні учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Сьогодні пройдуть два матчі 1/8 фіналу. Нижче – розклад матчів, час початку, списки трансляцій, котирування букмекерів і оперативні результати.

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22:00 "Баварія" – "Лаціо"

Онлайн "Баварія" – "Лаціо"

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

перший матч – 4:1

Букмекери: 1.35 – 6.10 – 7.90 (прохід: 1.01 – 45.00)

22:00 "Челсі" – "Атлетіко"

Онлайн "Челсі" – "Атлетіко"

ТВ: Футбол 1, OLL.TV

перший матч – 1:0

Букмекери: 2.33 – 3.20 – 3.40 (прохід: 1.23 – 4.40)

Раніше ми писали, що російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: пахне скандалом. Можливо, найближчим часом російська бригада арбітрів не працюватиме на матчах Ліги чемпіонів.

Дивіться, як команди грали в перших матчах:

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