Контрольований хаос: анонс матчу Реал – Ліверпуль

Повторення київського фіналу Ліги чемпіонів-2018. Тоді переможцем стала мадридська команда, але через рік "мерсисайдці" також взяли своє. Сьогодні Реал і Ліверпуль зустрінуться в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів .

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На попередній стадії "вершкові" пройшли Аталанту, продемонструвавши цікаву гру з точки зору тактики, яку охрестили як "контрольований хаос". Уже два місяці або 11 матчів поспіль колектив Зінедіна Зідана не програє, вигравши чотири останні двобої.

У Реала знову чимало кадрових втрат, головна з яких – травма Серхіо Рамоса, також в лазареті перебувають Еден Азар, Дані Карвахаль, а участь Феде Вальверде під питанням. Мадридці вдома досить непогано грають проти англійців – 8 перемог, 6 нічиїх і 3 поразки. А ось загальна статистика зустрічей у "галактікос" з Ліверпулем – безнічийна і паритетна – по три перемоги за кожною.

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Команда Юргена Клоппа, здається, поступово виходить з кризи, вигравши три матчі поспіль, та ще й без пропущених голів. Останній факт важливий у контексті того, що ситуація зі здоров'ям захисників краще не стала – ван Дейк, Гомес і Матіп травмовані, як і Гендерсон, і Орігі. На попередній стадії "мерсисайдці" впевнено пройшли РБ Лейпциг. Іспанські вояжі зазвичай даються Ліверпулю непросто – 7 перемог, 5 нічиїх і 7 поразок.

Думаю, буде результативний футбол – обидві команди заб'ють і ТБ 2,5.

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