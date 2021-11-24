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ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
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7 грудня 22:00
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Верес --
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4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
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"Які взагалі пенальті варто давати?" Президент Динамо розніс суддівство у матчі ЛЧ

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 листопада, 09:20
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Спірний момент у першому таймі матчу Динамо – Баварія багато в чому вплинув на результат ключового поєдинку Ліги чемпіонів.
Ігор Суркіс незадоволений суддівством у матчі ЛЧ Динамо - Баварія
Ігор Суркіс незадоволений суддівством у матчі ЛЧ Динамо - Баварія / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс вважає, що пенальті в епізоді з порушенням на Буяльському все ж таки був.

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"Не можна радіти забитому голу, коли ти програєш. Але ми забили гол – це вже добре.

Я вважаю, що команда заслуговувала на більше, тому що видно було, що особливо у другому таймі добре грали. Фізичних кондицій вистачало.

Не давати такі 11-метрові, як було у першому таймі – я тоді не розумію, які взагалі пенальті варто давати.

Я підтримав хлопців за самовіддачу. Сказав, що треба працювати, працювати та ще раз працювати, щоб із такими командами грати на рівних.

Денис Гармаш – молодець. Він досвідчений футболіст, знає, що треба робити на футбольному полі", – сказав Суркіс в інтерв'ю клубному сайту Динамо.

Нагадаємо, що в першому таймі, при рахунку 0:1, гравець Баварії наступив на ногу Буяльському, але рефері вважав це недостатнім приводом для 11-метрового.

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В результаті "біло-сині" наприкінці першої 45-хвилинки пропустили гол у роздягальню, а у другому таймі зусиллями Гармаша лише зуміли скоротити рахунок до мінімуму – 1:2.

За тур до фінішу групового раунду ЛЧ Динамо втратило шанси на євровесну через свою поразку від Баварії та нічиєї Бенфіки з Барселоною.

Груповий етап
Група E
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Баварія Баварія Бав
5
5
0
0
19
3
16
15
Забиті 19
Пропущені 3
Різниця 16
Результати останніх матчів: В В В В В
2
Барселона Барселона Бар
5
2
1
2
2
6
-4
7
Забиті 2
Пропущені 6
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н В В П П
3
Бенфіка Бенфіка Бен
5
1
2
2
5
9
-4
5
Забиті 5
Пропущені 9
Різниця -4
Результати останніх матчів: Н П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
5
0
1
4
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П П П Н

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
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10
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