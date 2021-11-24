24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Інтер – Шахтар: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
24 листопада, 18:57
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Інтер та Шахтар визначилися зі складами на сьогоднішній матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Сьогодні вирішиться доля "гірників" у єврокубках
Шахтар готовий до матчу Ліги чемпіонів
Шахтар готовий до матчу Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок пройде на стадіоні "Джузеппе Меацца" та розпочнеться о 19:45 за київським часом. Інтер – Шахтар дивитись можна за допомогою нашої трансляції.

Читайте також: Інтер – Шахтар: у скільки і де дивитись матч Ліги чемпіонів

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Перед матчем Роберто Де Дзербі сумнівався, що Педріньйо готовий до матчу, враховуючи, що він тільки недавно повернувся до ладу, але все ж таки поставив його в старт.

Інтер: Ханданович, Бастоні, Раноккія, Шкріньяр, Перішич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дарміан, Джеко, Мартінес.

Запасні: Кордац, Раду, Думфріс, Гальярдіні, Весіно, Коларов, Сенсі, Корреа, Відаль, Дімарко, Д'Амброзіо.

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Шахтар: Трубін, Матвієнко, Вітао, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Соломон, Педріньйо, Тете, Фернандо.

Запасні: Шевченко, П'ятов, Кривцов, Конопля, Корнієнко, Бондар, Маркос Антоніо, Марлос, Бондаренко, Мудрік, Коноплянка, Сікан.

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Після чотирьох турів з одним очком Шахтар посідає останнє місце в групі D. Таким чином у матчах, що залишилися – сьогодні з Інтером і 7 грудня з Шерифом – "гірникам" потрібно лише перемагати, щоб розраховувати на потрапляння в євровесну.

Якщо сьогодні "Шахтар" не виграє в Інтера, то гарантовано залишиться за бортом весняної частини єврокубків.

Груповий етап
Група D
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В
2
Інтер Інтер Інт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забиті 6
Пропущені 7
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П

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Чемпіонат України
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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
15
10:22
15
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Минай
15
11:23
10
15
Інгулець
14
11:25
10
16
Маріуполь
15
18:37
7
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Середа, 24 листопада
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