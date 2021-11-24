Інтер – Шахтар: стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів

Інтер та Шахтар визначилися зі складами на сьогоднішній матч п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Сьогодні вирішиться доля "гірників" у єврокубках

Шахтар готовий до матчу Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Поєдинок пройде на стадіоні "Джузеппе Меацца" та розпочнеться о 19:45 за київським часом. Інтер – Шахтар дивитись можна за допомогою нашої трансляції.

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Перед матчем Роберто Де Дзербі сумнівався, що Педріньйо готовий до матчу, враховуючи, що він тільки недавно повернувся до ладу, але все ж таки поставив його в старт.

Інтер: Ханданович, Бастоні, Раноккія, Шкріньяр, Перішич, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Дарміан, Джеко, Мартінес.

Запасні: Кордац, Раду, Думфріс, Гальярдіні, Весіно, Коларов, Сенсі, Корреа, Відаль, Дімарко, Д'Амброзіо.

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Шахтар: Трубін, Матвієнко, Вітао, Марлон, Додо, Степаненко, Майкон, Соломон, Педріньйо, Тете, Фернандо.

Запасні: Шевченко, П'ятов, Кривцов, Конопля, Корнієнко, Бондар, Маркос Антоніо, Марлос, Бондаренко, Мудрік, Коноплянка, Сікан.

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Після чотирьох турів з одним очком Шахтар посідає останнє місце в групі D. Таким чином у матчах, що залишилися – сьогодні з Інтером і 7 грудня з Шерифом – "гірникам" потрібно лише перемагати, щоб розраховувати на потрапляння в євровесну.

Якщо сьогодні "Шахтар" не виграє в Інтера, то гарантовано залишиться за бортом весняної частини єврокубків.