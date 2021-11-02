Голи забиватиме Гармаш! Луческу назвав склад на Барселону

Головні тренери Динамо та Барселони визначилися зі складами на сьогоднішній матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів

Денис Гармаш вийде в старті на матч проти Барселони / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Барселона відбудеться у НСК "Олімпійський", – початок – о 22:00. Дивитись Динамо – Барселона можна за допомогою нашої онлайн-трансляції.

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Динамо: Бущан, Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Циганков, Буяльський, Гармаш

Запасні: Бойко, Бурда, Шабанов, Тимчик, Шепелєв, Андріївський, Вербич, Ледньов, Антюх, Вітіньо, Рамірес, Шкурін

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Барселона: тер Стеген, Альба, Гарсія, Лангле, Мінгеса, Бускетс, Гонсалес, Френкі де Йонг, Гаві, Фаті, Депай

Запасні: Нето, Пенья, Дест, Рональд Араухо, Рікардо Пуч, Дембеле, Демір, Коутіньйо, Л. де Йонг, Юмтіті, Бальде, Санс

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Динамо посідає останнє місце в турнірній таблиці групи Е, не забивши цього сезону ще жодного гола. Барселона розташовується над киянами із трьома балами в активі. Вони свій перший м'яч у євросезоні забили у попередньому матчі проти Динамо.