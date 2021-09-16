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Гол у ворота Шахтаря визнаний кращим в першому турі Ліги чемпіонів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
16 вересня, 17:42
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УЄФА визначив найкращий гол першого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Переможцем голосування вболівальником став м'яч у виконанні нападника Шерифа Адами Траоре
Адама Траоре відкрив рахунок в матчі проти Шахтаря
Адама Траоре відкрив рахунок в матчі проти Шахтаря / Фото: REUTERS

Шериф здобув історичну перемогу в Лізі чемпіонів, але на цьому свято для місцевих фанатів не закінчується.

Гол форварда молдавської команди визнаний кращим в першому турі Ліги чемпіонів. Після прострілу з лівого флангу Траоре ударом ножицями відправив м'яч у сітку воріт Андрія Пятова.

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Також на приз претендували Анте Ребич з Мілана, Джек Гріліш з Манчестер Сіті, Джордан Хендерсон з Ліверпуля.

Нагадаємо, Шериф обіграв Шахтар з рахунком 2:0. Гол Траоре був першим в матчі. Після перерви м'яч на свій рахунок записав Момо Янсане.

Після зустрічі тренер Шахтаря чесно назвав причину поразки від Шерифа. Наставник донецького клубу вважає, що "гірникам" не пощастило в Тирасполі. Плюс вони ще не стали сильною командою.

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