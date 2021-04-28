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Гол Реала не можна було зараховувати! У Лізі чемпіонів назріває новий скандал

28 квітня, 00:34

Олена Павлова Олена Павлова

Колишній футбольний арбітр Андухар Олівер вгледів порушення правил в епізоді, коли нападник мадридців Бензема забив м'яч і зрівняв рахунок в півфіналі Ліги чемпіонів

Карім Бензема забиває гол у ворота Челсі

Карім Бензема забиває гол у ворота Челсі / Фото: Reuters

Колишній футбольний арбітр Андухар Олівер прокоментував м'яч, який забив французький нападаючий Реала Карім Бензема в першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з Челсі (1:1). Іспанський суддя вважає, що цей гол не можна було зараховувати.

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На 29-й хвилині захисник "вершкових" Марсело навісив в штрафний майданчик після розіграшу кутового. На передачу відгукнувся Каземіро, який скинув м'яч головою на захисника Едгара Мілітао. Від Мілітао м'яч потрапив до Бензема – і французький форвард зрівняв рахунок в поєдинку. А головний арбітр Данні Маккелі без сумнівів зарахував гол.

"Гол не можна було зараховувати. Каземіро сфолив, спершись на Аспілікуету перед тим, як Мілітао скинув м'яч на Бензема", – заявив колишній суддя іспанському виданню Marca

Поєдинок у відповідь півфіналу між іспанською та англійською командами відбудеться 5 травня на "Стемфорд Брідж" в Лондоні. Але Челсі забив дуже важливий гол на полі мадридського Реала.

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А завтра у другому півфіналі у боротьбу вступлять французький ПСЖ і без двох хвилин чемпіон Прем'єр-ліги Манчестер Сіті. Тим часом Неймар заявив, що не прагне завоювати "Золотий м'яч".

Дивіться огляд матчу Реал – Челсі

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