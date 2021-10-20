19 жовтня 19:45
Бешикташ 1
Спортинг 4
19 жовтня 19:45
Брюгге 1
Манчестер Сіті 5
19 жовтня 22:00
ПСЖ 3
Лейпциг 2
19 жовтня 22:00
Порту 1
Мілан 0
19 жовтня 22:00
Атлетіко 2
Ліверпуль 3
19 жовтня 22:00
Аякс 4
Боруссія Д 0
19 жовтня 22:00
Інтер 3
Шериф 1
19 жовтня 22:00
Шахтар 0
Реал 5
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021 ❓ Як помер брат Павлова

Лiга чемпiонiв 2021/2022

Головна Матчі Таблиці Команди Відео
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Це неправильне правило! Після Реала тренер Шахтаря закликав змінити футбольні закони

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 жовтня, 07:34
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Роберто Де Дзербі вважає, що потрібно змінити правило визначення офсайду, і обіцяє, що Шахтар буде грати в Лізі чемпіонів як лідер
Тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі
Тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: REUTERS

У третьому турі Ліги чемпіонів Шахтар поступився Реалу. Чому так сталося, пояснив головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі.

"Це не найжахливіша поразка в кар'єрі. Звичайно, у тренерів потім бувають такі ситуації, коли ти можеш програти. Але моя команда намагалася показати свій футбол.

Реклама

У першому таймі ми навіть непогано грали. Потім трапилася ситуація, в якій ми пропустили перший гол – Бензема був у чистому офсайді. Але я вважаю, що це правило неправильне, тому і зарахували цей гол.

У другому таймі Вінісіус відразу забив другий м'яч – після матч став значно складнішим для нас".

"Я не хочу говорити тільки про перший гол, тому що насправді Реал грав дуже добре. А коли Реал грає як справжній Реал, складно всім командам. Тож не можу нічого сказати.

Відповідаючи на запитання щодо правила. Я вважаю, що воно неправильне. Ми вже бачили це в матчі Франції з Іспанією... Якщо не було Мбаппе, якщо не було Бензема, навіщо тоді захисник збірної Іспанії і навіщо Кривцов грали саме так, що потім трапилися гол і автогол? Це абсолютно неправильне правило".

Читайте також: Правило офсайду змінять після скандального голу в фіналі Ліги націй

Реклама

"Скажу одне: в останній сезон, коли я буду тренером Шахтаря, ми гратимемо в Лізі чемпіонів зовсім по-іншому. І в цьому сезоні, який буде моїм останнім, я впевнений – ми будемо грати в Лізі чемпіонів більше як лідери", – сказав після гри Де Дзербі.

Реклама

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Лілі
Кілетто

США
Фото красуні
ТОП-матчі

Барселона

Сьогодні

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтар
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Дніпро-1
11
16:12
22
5
Зоря
11
23:15
20
6
Олександрія
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металіст 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львів
11
7:19
6
15
Чорноморець
11
11:25
6
16
Маріуполь
11
13:27
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 22 жовтня
17:00
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти