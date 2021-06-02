Це не Зінченко! Маттеус назвав ім'я "крадія", через якого МанСіті програв Челсі

За словами знаменитого володаря "Золотого м'яча", Манчестер Сіті залишився без трофея Ліги чемпіонів з вини Хосепа Гвардіола, який перемудрував зі складом

Тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Колишній капітан Баварії, володар "Золотого м'яча"-1990 німець Лотар Маттеус розкритикував головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу, назвавши його головним винуватцем поразки від Челсі 0:1 у фіналі Ліги чемпіонів.

"Своїм стартовим складом Гвардіола вкрав Лігу чемпіонів у Манчестер Сіті і уболівальників команди. Він повинен вислухати справедливу і різку критику з усіх боків"

"Упевнений, що в клубі будуть обговорювати його відставку. Після цього фіналу футболісти почнуть сумніватися в ньому. Йому знадобилося спробувати щось ще, проявити винахідливість у найбільш невідповідний момент. Гвардіола повністю заслужив на поразку"

"Як можна виходити на найважливіший матч в історії клубу без опорного півзахисника? Ти випускав гравця на цю позицію майже в кожній грі сезону. Він забезпечує баланс, страхує всіх. Чому ж Родрі і Фернандіньо залишилися в запасі, в старті вийшли шість атакуючих півзахисників, а на полі не було центрфорварда?" – розгромив Гвардіолу Маттеус у своїй колонці для Sky Sport

Нагадаємо, раніше колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд назвав Олександра Зінченка винуватцем гола, який став фатальним для МанСіті в поєдинку з Челсі.

Зінченко убитий горем після поразки / Фото: Канал Футбол