Це не Зінченко! Маттеус назвав ім'я "крадія", через якого МанСіті програв Челсі

Колишній капітан Баварії, володар "Золотого м'яча"-1990 німець Лотар Маттеус розкритикував головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу, назвавши його головним винуватцем поразки від Челсі 0:1 у фіналі Ліги чемпіонів.
"Своїм стартовим складом Гвардіола вкрав Лігу чемпіонів у Манчестер Сіті і уболівальників команди. Він повинен вислухати справедливу і різку критику з усіх боків"
"Упевнений, що в клубі будуть обговорювати його відставку. Після цього фіналу футболісти почнуть сумніватися в ньому. Йому знадобилося спробувати щось ще, проявити винахідливість у найбільш невідповідний момент. Гвардіола повністю заслужив на поразку"
"Як можна виходити на найважливіший матч в історії клубу без опорного півзахисника? Ти випускав гравця на цю позицію майже в кожній грі сезону. Він забезпечує баланс, страхує всіх. Чому ж Родрі і Фернандіньо залишилися в запасі, в старті вийшли шість атакуючих півзахисників, а на полі не було центрфорварда?" – розгромив Гвардіолу Маттеус у своїй колонці для Sky Sport
Нагадаємо, раніше колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд назвав Олександра Зінченка винуватцем гола, який став фатальним для МанСіті в поєдинку з Челсі.
"Зінченко мав висунутися за Гаверцом, але не зробив цього. Це лінивий захис. Або біжи за своїм суперником, або опікай його так, щоб м'яч не міг до нього дійти", – проїхався по українцю Фердінанд