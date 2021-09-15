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Лейпциг --
15 вересня 22:00
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15 вересня 22:00
Ліверпуль --
Мілан --
15 вересня 22:00
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15 вересня 22:00
Інтер --
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28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
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Ще крутіше Динамо: Шахтар стартував в юнацькій Лізі чемпіонів з розгромної перемоги

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
15 вересня, 14:34
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Юнацька команда донецького Шахтаря розгромила однолітків з молдавського Шерифа в матчі першого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА
Шахтар розгромив Шериф в Юнацькій лізі УЄФА
Шахтар розгромив Шериф в Юнацькій лізі УЄФА / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сьогодні ввечері Шахтар зустрінеться з Шерифом в першому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивитися Шериф – Шахтар можна на нашому сайті. А перед цим грали 19-річні.

Читайте також: Шериф – Шахтар: у скільки і де дивитися матч Ліги чемпіонів

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"Гірники" відкрили рахунок тільки ближче до кінця першого тайму, в після перерви м'ячі посипалися один за іншим. Фінальний свисток зафіксував перемогу команди Оскара Ратулутри з рахунком 5:0.

Перший м'яч у зустрічі на свій рахунок записав Артем Вехленко, а потім відзначилися Кирило Сігєєв, Антон Глущенко, Данило Гончарук та Владислав Погорілий.

Вчора свій матч в юнацькій Лізі УЄФА провело київське Динамо, розгромивши Бенфіку 4:0. Відмінний старт української молоді в Європі!

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7
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4
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7
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5
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7
12:8
13
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7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
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