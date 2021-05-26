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СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Ще більше мільйонів від УЄФА! Нові призові для Шахтаря і Динамо в Лізі чемпіонів

Олег Люлька Олег Люлька
26 травня, 07:55
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Призовий фонд найпрестижнішого єврокубка знову зростає. Всім учасникам групового раунду накинуть по 390 тисяч євро – і це ще далеко не все
Трофей Ліги чемпионов УЄФА
Трофей Ліги чемпионов УЄФА / Фото: AFP

УЄФА збільшить призовий фонд Ліги чемпіонів в наступному сезоні.

Загальна сума призових складе 2,032 млрд євро. Будь-яка команда, що потрапила до групового етапу турніру, отримає 15,64 млн євро, що на 390 тис. євро більше, ніж у нинішньому сезоні.

Про це повідомляє L'Equipe.

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Кожна перемога на груповому етапі принесе командам ще по € 2,8 млн (на €100 тис. більше в порівнянні з цим сезоном), а нічия поповнить бюджет клубів на €930 тис. (приріст на €30 тис.).

Вихід до 1/8 фіналу ЛЧ принесе € 9,6 млн (+100 тисяч євро), до чвертьфіналу – € 10,6 млн (+100 тисяч євро), до півфіналу – €12,5 млн (+500 тисяч євро), а до фіналу – €15,5 млн (+500 тисяч євро). Переможець турніру отримає €20 млн – на €1 млн більше, ніж нинішнього сезону.

Крім того, збільшаться сумарні виплати за місце в клубному рейтингу УЄФА (з € 585 до € 600,6 мільйонів на всі клуби) і виплати за цінність ТВ-ринку кожної країни (market pool) – з €292 млн до €300,3 млн.

Трофей Ліги чемпіонів
Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

В тренді

Відзначимо, що в ЛЧ-2020/21, за даними Football-coefficient.eu, Шахтар заробив 45,6 млн євро, Динамо – 37,3 млн євро. Але це – ще без урахування market pool.

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У новому сезоні Ліги чемпіонів Динамо стартує в груповому турнірі, Шахтарю для потрапляння туди потрібно подолати два кваліфікаційні раунди.

Дивіться, як у нинішній ЛЧ Шахтар обіграв Реал, а Динамо – Ференцварош

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Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
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