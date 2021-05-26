Ще більше мільйонів від УЄФА! Нові призові для Шахтаря і Динамо в Лізі чемпіонів

Призовий фонд найпрестижнішого єврокубка знову зростає. Всім учасникам групового раунду накинуть по 390 тисяч євро – і це ще далеко не все

Трофей Ліги чемпионов УЄФА / Фото: AFP

УЄФА збільшить призовий фонд Ліги чемпіонів в наступному сезоні.

Загальна сума призових складе 2,032 млрд євро. Будь-яка команда, що потрапила до групового етапу турніру, отримає 15,64 млн євро, що на 390 тис. євро більше, ніж у нинішньому сезоні.

Про це повідомляє L'Equipe.

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Кожна перемога на груповому етапі принесе командам ще по € 2,8 млн (на €100 тис. більше в порівнянні з цим сезоном), а нічия поповнить бюджет клубів на €930 тис. (приріст на €30 тис.).

Вихід до 1/8 фіналу ЛЧ принесе € 9,6 млн (+100 тисяч євро), до чвертьфіналу – € 10,6 млн (+100 тисяч євро), до півфіналу – €12,5 млн (+500 тисяч євро), а до фіналу – €15,5 млн (+500 тисяч євро). Переможець турніру отримає €20 млн – на €1 млн більше, ніж нинішнього сезону.

Крім того, збільшаться сумарні виплати за місце в клубному рейтингу УЄФА (з € 585 до € 600,6 мільйонів на всі клуби) і виплати за цінність ТВ-ринку кожної країни (market pool) – з €292 млн до €300,3 млн.

Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

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Відзначимо, що в ЛЧ-2020/21, за даними Football-coefficient.eu, Шахтар заробив 45,6 млн євро, Динамо – 37,3 млн євро. Але це – ще без урахування market pool.

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У новому сезоні Ліги чемпіонів Динамо стартує в груповому турнірі, Шахтарю для потрапляння туди потрібно подолати два кваліфікаційні раунди.

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