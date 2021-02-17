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"Дракони" пошматували "Стару Синьйору": а де був Роналду?

17 лютого, 23:53

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Порту" виграв домашню зустріч 1/8 фіналу ЛЧ

"Порту" зробив хорошу заявку на вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. "Дракони" вдома обіграли "Стару Синьйору". Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Порту" – "Ювентус".

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Для туринського клубу фатальним став початок першого і другого тайму. Як тільки почався матч гравці "Порту" запресингували суперника і не витримав напруги Бентанкур. Захисник дав слабкий пас назад воротареві і Мехді Таремі відкрив рахунок.

У першій атаці після перерви Моусса Марега отримав м'яч в штрафній і з близької дистанції вразив кут воріт.

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Були ще два забійних моменти у господарів. Але Щенсни потягнув удари Олівейру і Корони.

А ось "Юве" під кінець зустрічі таки зумів забити такий важливий гостьовий гол. К'єза в дотик переправив м'яч у сітку.

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Весь матч за туринський клуб провів Кріштіану Роналду, проте нічого небезпечного біля воріт противника португалець не створив.

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"Порту" – "Ювентус" – 2:1
Голи: Таремі (2), Марега (46) – К'єза (83)



Матч-відповідь відбудеться 9 березня в Туріні.

Нагадаємо, що сьогодні пройшов ще один матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: "Севілья" – "Боруссія" Д . Німці здобули вольову перемогу.

Всі подробиці в спецтемі Ліга чемпіонів

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