Динамо вилетіло із єврокубків! Яремчуку навіть не довелося забивати

Барселона та Бенфіка розійшлися миром 0:0 у п'ятому турі групового етапу Ліги чемпіонів, що залишило київське Динамо за бортом єврокубкової весни

Барселона і Бенфіка зіграли внічию / Фото: REUTERS

Барселона мала перевагу протягом усього матчу, але втілити його в забиті м'ячі не змогла. Нагадаємо, сьогодні раніше Динамо поступилося Баварії.

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Український нападник Бенфіки Роман Яремчук з'явився на полі у стартовому складі та був замінений на 59-й хвилині.

Нічия вибила Динамо із боротьби за євровесну. Кияни втратили шанс піднятися на третій рядок, який дає право зіграти у Лізі Європи.

Тепер матч проти Бенфіки в останньому турі перетворюється для підопічних Мірчі Луческу на просту формальність.

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Що ж до решти команд, то Баварія вже гарантувала собі перше місце, а ось за другий рядок продовжать боротися Барселона та Бенфіка. На цей момент їх поділяє два бали.

Зазначимо, що за рівності очок враховуються очні зустрічі, а тут Бенфіка має перевагу, адже у себе вдома вони розгромили каталонців 3:0.