Динамо – Бенфіка: стартовий склад киян на матч Ліги чемпіонів

Віктор Циганков вийде з перших хвилин в матчі проти Бенфіки / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Головний тренер київського Динамо визначився зі стартовим складом на матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки.
Динамо Київ: Бойко – Миколенко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Де Пена, Шапаренко, Сидорчук, Циганков, Буяльський, Шкурін
Сьогодні київське Динамо приймає лісабонську Бенфіку в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Початок зустрічі – о 22:00.
Слідкуйте за онлайном матчу Динамо – Бенфіка на нашому сайті.