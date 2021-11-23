Дарувати очки не збираються: Нагельсман має намір дати бій Луческу

Напередодні поєдинку Ліги чемпіонів у Києві головний тренер баварців відповів на запитання журналістів

Юліан Нагельсманн / Фото: Reuters

Сьогодні у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів київське Динамо прийматиме мюнхенську Баварію. Онлайн матчу Динамо – Баварія є на нашому сайті.

Наставник баварців Юліан Нагельсманн розповів про ситуацію з травмованими в команді та мотивацію на матч з "біло-синіми".

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"Ліга чемпіонів завжди важлива для Баварії. Незважаючи на те, що майбутня гра для нас не має жодного турнірного значення, це не означає, що нам байдуже. Ми хочемо грати краще. Ми мали невдачі в останніх матчах, і ми хочемо виправити цю ситуацію, показати, що у нас хороша команда. Гра з Динамо для нас важлива, ми нікому не збираємося дарувати очки.

Матч Ліги чемпіонів Баварія – Динамо / Фото: Reuters

Щодо теми вакцинації, то відмінною особливістю команди є те, що нам не завжди потрібно дотримуватись однієї думки і вам дозволено обговорювати спірні теми. Однак у команді також важливо, щоб ви були поруч один з одним. Не всі мають однакову думку та діють однаково. Це також важливо. Не думаю, що команда може зламатися.

Йозуа Кімміх відмовився вакинуватися / Фото: REUTERS

Зюле ще пройде обстеження, якщо все піде добре, він зможе знову зіграти у ці вихідні. Те саме і Станішич, який завтра складатиме тести. Коман і Забітцер погано почуваються. Ще невідомо, чи зможуть вони зіграти. У Марселя проблеми з ахілловим сухожиллям та литковим м'язом. У ситуації з Команом нам треба почекати, тому що на вихідних чекає важлива гра у Бундеслізі. Важливість Левандовськи нам добре відома. Йому також потрібний певний контроль. Він у добрій фізичній формі, Роберт завжди поряд у важливих ситуаціях", – сказав Нагельсманн.

Юліан Нагельсманн / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що мюнхенська Баварія має великі кадрові проблеми перед матчем із Динамо. На поєдинок Ліги чемпіонів до Києва німецький клуб взяв лише 18 гравців, хоча в заявці може бути 23 футболісти.

У п'ятницю Баварія проводила матч Бундесліги проти Аугсбурга, який займає 16-те місце в чемпіонаті, і зазнала поразки з рахунком 1:2.

Динамо – Баварія / Фото: Reuters

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Команда Нагельсманна вже забезпечила собі перепустку в 1/8 ЛЧ. Щоб гарантовано потрапити до плей-офф з першого місця у групі, мюнхенцям достатньо зіграти у Києві внічию.