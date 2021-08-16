17 серпня 22:00
Монако --
Шахтар --
19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Новий тренер збірної 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021

Лiга чемпiонiв 2020/21

Головна Матчі Таблиці Команди Місс Євро Прогнози Відео
СЬОГОДНІ Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Що третій дивізіон Італії, що Ліга чемпіонів – нічого не змінюється: тренер Шахтаря про матч з Монако

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
16 серпня, 20:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Напередодні кваліфікації Ліги чемпіонів головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі розповів, що очікує від протистояння з монегасками
Роберто Де Дзербі перед матчем з Монако
Роберто Де Дзербі перед матчем з Монако / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Завтра донецький Шахтар на виїзді зіграє з Монако в кваліфікації Ліги чемпіонів. Напередодні поєдинку головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі поспілкувався з журналістами.

Реклама

Читайте також: На матч Ліги чемпіонов Де Дзербі взяв 25 футболістів

- Монако багато забиває зі стандартів. Наскільки це може стати проблемою для Шахтаря?
- Звичайно, стандарти – це дуже небезпечні ситуації, які ми розглядали. Ми повинні грати вкрай уважно, тому що Монако – дуже сильна команда. Як і Шахтар. Обидва матчі потрібно провести дуже і дуже уважно, тому що кваліфікація складна. Але ми знаємо, що можемо і готові. Завтра будемо діяти уважно.

- Хотілося б дізнатися, чому Степаненко досі програє конкуренцію в Лізі чемпіонів? Він не може адаптуватися до ваших вимог чи проблема не в ігровому, а психологічному плані?
- Ні, абсолютно ні. Я дуже задоволений тим, як Степаненко адаптувався до моєї грі, і тим, як він тренується. Проти Генка він не грав просто тому, що мені потрібні були інші футболісти, з іншими фізичними характеристиками, як Маркос Антоніо і Майкон. Для мене Степаненко – футболіст, який, безсумнівно, може грати в стартовому складі. Це ж стосується і Алана Патріка. Незалежно від того, мова йде про Лігу чемпіонів чи чемпіонат України. Для мене всі ці футболісти – ключові.

- Ніко Ковач говорив, що ви є фаворитом двоматчевого протистояння, враховуючи досвід Ліги чемпіонів. Чи згодні ви з ним?
- В Італії, коли так говорять, хитрують, тому що зазвичай це навпаки. Я завтра подивлюся, яким буде результат, правий він чи ні.

Реклама

- Вас добре знають по роботі в Італії, але досвід матчів Ліги чемпіонів у вас невеликий. Які відчуття як у тренера? Більше стресу?
- Єдиний стрес і переживання в тому, щоб передати футболістам всю інформацію, яка їм потрібна. Все інше – звичайна робота. Звичайно, стреси є, але для мене завтрашній матч важливий так само, як і в українському чемпіонаті, – нічого не змінюється. Найголовніше – сьогодні ввечері і завтра вранці донести всю важливу інформацію до футболістів.

- Наскільки складно тренувати в єврокубках? Для вас це перша Ліга чемпіонів.
- Тренувати, звичайно, дуже складно. Можу щось теж вивчити і дізнатися від своїх футболістів, як і передати їм свої знання. Я готуюся до матчу так само, як готувався завжди – з ентузіазмом, пристрастю до футболу. Для мене це найголовніше. Я робив те ж саме навіть коли тренував в третьому дивізіоні Італії. І завтра нічого не змінюється, навіть якщо це поєдинок Ліги чемпіонів.

- Як Шахтар буде грати з Монако? Має бути боротьба різних ігрових філософій...
- Звичайно, чекає складний матч. Я вважаю, немає фаворита. Буде непросто грати і Монако, і Шахтарю, тому що обидві команди сильні. У нас є наша філософія гри, але ми повинні розуміти, що у нас буде два дуже складних поєдинки. Звичайно, ми повинні віддати все, щоб потрапити в групу Ліги чемпіонів. Подивимося, чи зможемо цього домогтися.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної. Ваша думка?
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Верес
4
2:7
2
13
Львів
4
3:9
2
14
Маріуполь
3
3:5
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
Показати бiльше
Понеділок, 16 серпня
19:00
Дивись на:
Середа, 18 серпня
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 20 серпня
19:30
Дивись на:
Субота, 21 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Неділя, 22 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
21:30
Дивись на:
Понеділок, 23 серпня
19:30
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Субота, 28 серпня
14:00
17:00
19:30
Неділя, 29 серпня
14:00
17:00
19:30
19:30
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Бій року!
25 вересня
дній
годин
хвилин
секунд
До бою Усик - Джошуа
Новини про бій
Спорт
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти