Чорний день в кар'єрі Шеви: "Три місяці я прокидався ночами з криком"

16 років тому Андрій Шевченко міг вдруге в кар'єрі виграти Лігу чемпіонів, але цого разу реалізувати вирішальний пенальті не зумів. Цей матч йому потім снився в кошмарах

Андрій Шевченко не реалізував вирішальний пенальті / Фото: Getty Images

Рівно 16 років тому, 25 травня 2005 року, відбувся один з найбільш пам'ятних фіналів в історії Ліги чемпіонів. У Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ліверпуль героїчно вирвав перемогу у Мілана, програючи після першого тайму 0:3. До речі, ми вже писали, що Андрій Шевченко мріє очолити Мілан.

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У другому таймі мерсисайдці забили три м'ячі до 60-й хвилини, а потім в серії післяматчевих пенальті вирвали перемогу. Один з ударів "з точки" тоді не зміг реалізувати українець Андрій Шевченко. Раніше ми писали, через що одноклубники по Мілану жартували над Шевченком.

Двома роками раніше Шева став героєм фіналу, коли забив вирішальний пенальті в ворота Джанлуїджі Буффона, але цього разу на шляху майбутнього головного тренера збірної України став поляк Єжи Дудек.

Шевченко пробивав пенальті п'ятим. На той момент Мілан програвав 2:3, тому потрібно було обов'язково забивати. Андрій підійшов до точки, але пробив дуже невпевнено – м'яч полетів майже по центру воріт, а Дудек, який вже стрибнув у правий від себе кут, зумів дістати його рукою.

"У наступні три місяці я прокидався ночами з криком. Іноді я все ще думаю про той матч. Багато з моїх товаришів по команді ніколи не хотіли знову дивитися цю гру, в той час як я знаю її напам'ять. У Ліверпуля був один шанс із 100, і вони не здалися, треба віддати їм належне", – згадував ту гру Шевченко.

Мілан – Ліверпуль – 3:3 (2:3 пен)

Голи: Мальдіні (1), Креспо (39, 44) – Джеррард (54), Шміцер (56), Алонсо (60)

Серія пенальті: 0:0 – Сержіньо (промах), 0:1 – Гаманн, 0:1 – Пірло (воротар), 0:2 – Сіссе, 1:2 – Томассон, 1:2 – Ріїсе (воротар), 2:2 – Кака, 2:3 - Шміцер, 2:3 – Шевченко (воротар)