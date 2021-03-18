"Челсі" всуху пройшов "Атлетіко" в Лізі чемпіонів

Лондонський "Челсі" зіграє в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Англійський клуб двічі обіграв мадридський "Атлетіко". Спочатку в гостях – 1:0, а тепер і вдома – 2:0. Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Челсі" – "Атлетіко".

Реклама

Британці в кожному таймі забили по голу. Але більше за все повинен радіти Емерсон. Захисника випустили на поле вже в компенсований час, а він примудрився ще й гол забити. Треба сказати, що "Атлетіко" догравав матч у меншості. На 82-й хвилині пряму червону отримав Савич, який вдарив ліктем Рюдигера.

Читайте також: Склад учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Челсі" – "Атлетіко" – 2:0

Голи: Зієш (34), Емерсон (90 + 4)

Статистика матчу

Реклама

Читайте також: Український футболіст, нічого не роблячи, "обдурив" воротаря за 75 млн євро

Свій подальший шлях по турнірній сітці лондонці дізнаються 19 березня, коли відбудеться жеребкування 1/4 фіналу.

Огляд матчу "Челсі" – "Атлетіко"

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама