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"Челсі" всуху пройшов "Атлетіко" в Лізі чемпіонів

18 березня, 00:16

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Британці виграли два матчі

Лондонський "Челсі" зіграє в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Англійський клуб двічі обіграв мадридський "Атлетіко". Спочатку в гостях – 1:0, а тепер і вдома – 2:0. Ми вели онлайн-трансляцію матчу "Челсі" – "Атлетіко".

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Британці в кожному таймі забили по голу. Але більше за все повинен радіти Емерсон. Захисника випустили на поле вже в компенсований час, а він примудрився ще й гол забити. Треба сказати, що "Атлетіко" догравав матч у меншості. На 82-й хвилині пряму червону отримав Савич, який вдарив ліктем Рюдигера.

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"Челсі" – "Атлетіко" – 2:0
Голи: Зієш (34), Емерсон (90 + 4)

Статистика матчу

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Свій подальший шлях по турнірній сітці лондонці дізнаються 19 березня, коли відбудеться жеребкування 1/4 фіналу.

Огляд матчу "Челсі" – "Атлетіко"

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