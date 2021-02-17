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"Боруссія" обіграла "Севілью" на її полі. Все вирішив диво-норвежець!

17 лютого, 23:54

Олег Люлька Олег Люлька

Завдяки двом м'ячам і гольовій передачі Голанда дортмундці здобули в Іспанії вольову перемогу 3:2

Гольова феєрія в Лізі чемпіонів триває. У середу ввечері в першій грі 1/8 фіналу "Севілья" на своєму полі програла дортмундській "Боруссії" 2:3, але в цій парі ще нічого не вирішено.

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"СЕВІЛЬЯ" – "БОРУССІЯ" Д – 2:3.
ОГЛЯД МАТЧУ

"Севілья" жваво розпочала поєдинок, відкривши рахунок на сьомій хвилині. У іспанців за допомогою рикошету відзначився Сусо.

Відео голу Сусо

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Однак пропущений гол лише розізлив "Боруссію", як це напередодні сталося з "ПСЖ" в поєдинку з "Барселоною". Якщо у вівторок героєм дня став Мбаппе, то в середу – ще один молодий забивала, норвезький форвард дортмундців Голанд.

Спершу неймовірний норвежець відзначився гольовим пасом на Дауда, а потім і сам двічі розписався у воротах "Севільї". Красень!

Відео трьох голів "Боруссії"

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Треба віддати належне "Севільї". На 84-й хвилині Люк де Йонг звів відставання іспанського клубу до мінімуму – 2:3, таким чином зберігши для діючих переможців Ліги Європи шанси на вихід до 1/4 ЛЧ. Усе вирішиться в повторній зустрічі за три тижні.

Дивіться, як забив де Йонг

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"Севілья" – "Боруссія" Д – 2:3
Голи: Сусо, 7, де Йонг, 84 – Дауд, 19, Голанд, 27, 43
Матч-відповідь – 9 березня

Голанд

Голанд / Фото: Reuters

Дивіться, як напередодні "ПСЖ" обіграв "Барселону"

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Ліга чемпіонів відео голів Боруссія Дортмунд Севілья

Джерело: Сегодня|Спорт

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