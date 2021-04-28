Бензема побив гольовий рекорд Роналду в Лізі чемпіонів

Французький нападник Карім Бензема відзначився голом у матчі проти Челсі і побив гольовий рекорд Кріштіану Роналду в півфіналі

Карім Бензема. Фото: REUTERS/Sergio Perez

Нападаючий Реала Карім Бензема побив рекорд свого колишнього одноклубника Кріштіану Роналду в Лізі чемпіонів. Французький нападник відзначився забитим м'ячем у першому матчі 1/2 фіналу проти Челсі (1:1).

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На момент матчу Бензема виповнилося 33 роки і 129 днів. Він став найстаршим автором забитого м'яча в півфіналі Ліги чемпіонів у складі Реала, побивши рекорд Роналду, який забивав у віці 32 років і 86 днів, повідомляє УЄФА.

Додамо, що Бензема забив свій 71-й гол у Лізі чемпіонів. За цим показником він зрівнявся з ще одним ексгравцем Реала Раулем. Більше них забили тільки Роналду, Ліонель Мессі і Роберт Левандовскі.

Раніше ми писали, що зірці Реала готують 5 років в'язниці за шантаж. Суд у справі Каріма Бензема пройде в жовтні. Слідство підозрює Каріма в тому, що в 2015 році він діяв як посередник, підбурюючи свого тодішнього партнера по збірній Франції Вальбуену заплатити шантажистам.