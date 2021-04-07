Баварія – ПСЖ: де дивитися перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Зустріч в Мюнхені розпочнеться о 22:00 за київським часом

Сьогодні в Німеччині в першому матчі 1/4 Ліги чемпіонів зустрінуться фіналісти минулого розіграшу місцева Баварія і французький ПСЖ. У серпні долю трофея вирішив єдиний влучний удар мюнхенця Кінгслі Комана на 59-й хвилині. Поєдинок на "Альянц Арені" в Мюнхені розпочнеться о 22:00.

Реклама

Читайте також: Ліга чемпіонів повертається! Розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Баварія – ПСЖ / Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія"

Де дивитись

Реклама

На українському ТБ зустріч в прямому ефірі покаже телеканал Футбол 2. Трансляція з арени в Мюнхені розпочнеться о 22:00. Також трансляція зустрічі онлайн доступна на сервісі OLL.TV.

Новини команд

Чинний переможець Ліги чемпіонів Баварія спочатку втратила свого головного голеадора Роберта Левандовського, який травмувався в матчі за збірну Польщі. А вчора коронавірус вивів з ладу півзахисника Сержа Гнабрі. Також німецькій команді не допоможуть хавбек Корантен Толіссо, півзахисник Дуглас Коста і їхній іспанський колега Марк Рока, який отримав пошкодження.

Проти ПСЖ не зможуть допомогти відразу п'ять гравців. Найбільша втрата – Марко Верратті, який частенько організовує атаки французів. У Леандро Паредеса – перебір жовтих карток. Захисник Алессандро Флоренці здав позитивний тест на коронавірус після матчів збірних, а Лайвін Кюрзава і Мауро Ікарді травмовані. Але повернувся форвард Неймар.

Цікаві факти

Реклама

Баварія не програла жодного матчу на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Тоді як ПСЖ забивав у кожному поєдинку. Мюнхенці і парижани 10 разів зустрічалися між собою: 5 разів перемагала Баварія, 5 разів вигравав ПСЖ.

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор віддають перевагу Баварії – 1.95 на перемогу німецького клубу. Виграш ПСЖ оцінюється показником 3.60, ще менш імовірна нічия – 3.80. Однак найпопулярніший рахунок якраз 1:1 – 7.00, а потім успіх мюнхенців 2:1 – 8.50.

Дивіться, як Баварія і ПСЖ грали в фіналі минулої Ліги чемпіонів

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама