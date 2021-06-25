Вперше за десять років канадці зіграють у фіналі Кубка Стенлі

Монреаль Канадієнс в овертаймі обіграв Вегас Голден Найтс і зіграє у фіналі Кубка Стенлі, де останній раз перемагав в 1993 році

Монреаль отримав трофей Кларенса Кемпбелла / Фото: Getty Images

У Національній хокейній лізі визначився перший фіналіст. Монреаль Канадієнс в овертаймі обіграв Вегас Голден Найтс – 3:2, і виграв серію – 4-2. Крім того, клуб вперше отримав за перемогу трофей Кларенса Кемпбелла, який вручається переможцям Західної конференції.

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Останній раз канадські команди грали в фіналі Кубка Стенлі в 2011 році. З тих пір пройшло 3684 дні. Тоді, у вирішальній серії Ванкувер Кенакс зустрівся з Бостон Брюїнз і поступився – 3-4.

Остання перемога канадських команд у НХЛ датована 1993 роком, коли Монреаль в фіналі виявився сильнішим за Лос-Анджелес Кінгз – 4-1.

У фіналі нинішнього розіграшу Кубка Стенлі канадці зіграють з переможцем пари Тампа-Бей Лайтнінг – Нью-Йорк Айлендерс (3-3).

Нагадаємо, що в цьому році збірна Канади виграла чемпіонат світу.