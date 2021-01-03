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Вольова перемога фінів і конфуз росіян: відомі півфіналісти ЧС із хокею серед молоді

3 січня, 10:15

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Лише в одній чвертьфінальної парі фаворити зазнали невдачі в Канаді

У суботу ввечері на молодіжній світовій першості в Едмонтоні визначилися всі півфіналісти. Два поєдинки відбулися вже вночі за київським часом. У першому матчі Росія мало не зганьбилася на чемпіонаті світу з хокею.

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Найбільш бойовим вийшов другий чвертьфінал – дуель скандинавських команд. Збірна Фінляндія після першого періоду програвала шведам 0:2, але зуміла не тільки відігратися в основний час, а й, всупереч припущенням букмекерів, вирвати перемогу – 3:2. Вирішальну шайбу Роні Гірвонен ефектно закинув за 25 секунд до фінальної сирени! Дивіться огляд поєдинку.

У нічних матчах все було досить очікувано. Канадці не дали чехам закинути навіть єдину шайбу (3:0), а американці обіграли словаків (5:2). Збірна США вела 3:0, після чого європейці скоротили відставання до мінімуму, але кінець виявився таки за фаворитами.

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Півфінали на ЧС-2021 пройдуть 4 січня. Перші на лід вийдуть команди Канади і Росії, пізніше – США і Фінляндії.

Дивіться, як хокеїсти тренувалися в міжсезоння:

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