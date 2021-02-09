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В українському хокеї назвали найкращих гравців і найефектніший гол січня

9 лютого, 14:19

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Автором найвидовищнішого гола виявився нападник "Донбаса" Віталій Лялька

Українська хокейна ліга визначилася з найкращими своїми гравцями за підсумками минулого місяця. Назвали лауреатів на кожній позиції, а також кращу закинуту шайбу січня.

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Поміж форвардів виділили 23-річного Антона Рубана з "Сокола". Росіянин набрав 12 балів за системою "гол плюс пас" (6 + 6). Воротарем №1 став його співвітчизник Денис Короваєв із "Краматорська", який відіграв два матчі без пропущених шайб і відбив 94,3% кидків. Найкращим захисником вважають Філіпа Пангелова-Юлдашева з "Донбаса", який заробив коефіцієнт корисності "+9".

А найефектніший гол січня – на рахунку форварда "Донбаса" й збірної України Віталія Ляльки. У зустрічі з "Краматорськом" ще на початку місяця він переграв Короваєва й вивів свою команду вперед.

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Днями "Кременчук" переміг "Маріуполь" ха булітами – переслідування "Донбасу" триває. Наступні матчі чемпіонату країни пройдуть 10 січня.

Згадаймо, як гравці УХЛ тренувалися в міжсезоння:

Дізнайтеся про те, що вболівальниця не пустила додому зірку хокею з подарунком , Він був у масці.

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