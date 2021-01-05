У Росії знайшли винуватця розгромної поразки від Канади на ЧС з хокею

Тренеру Ігорю Ларіонову дорікають в тому, що він не так налаштував команду: "Вийшли за задоволенням, а не на війну"

Причиною розгромної поразки Росії від Канади 0:5 у півфіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею в Едмонтоні стало неправильне налаштування на гру від тренера переможених Ігоря Ларіонова. Таку думку висловив дворазовий олімпійський чемпіон Олександр Кожевников.

"У півфіналі з Канадою треба було йти на війну, а не за задоволенням, про яке так багато говорив тренерський штаб. Напевно, в плані розуміння значущості матчу, настрою на бій з канадцями і вибору слів це була помилка. Задоволення в таких великих матчах отримуєш потім – і від рахунку на табло. А цей рахунок витягується на жилах, на надриві, на ігровому подвигу, до якого виявилися не готовими", – цитує Олександра Кожевникова Russia-Hockey.

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При цьому сам Ігор Ларіонов у відставку подавати не поспішає: "Чи напрошується відставка і чи був підхід до гри правильним? Потрібен аналіз. Неприємна поразка, але я пишаюся хлопцями, у них велике майбутнє".

Нагадаємо, у другому півфіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею збірна США обіграла Фінляндію – 4:3. Перемогу американцям за 76 секунд до фінальної сирени приніс виходець з Узбекистану Артур Калієв.

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Отже, в матчі за "золото" турніру в Едмонтоні рано-вранці 6 січня за київським часом, о 04:30, зіграють Канада і США. За "бронзу" чотирма годинами раніше посперечаються Фінляндія і Росія.

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