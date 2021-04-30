В НХЛ з'явилося міфічне морське чудовисько – Кракен

32-м учасником Національної хокейної ліги став клуб з Сіетла Кракен, він почне виступ у НХЛ з сезону-2021/22

У Національній хокейній лізі з'явився новий клуб – Кракен з Сіетла. Кракен – міфічне морське чудовисько, часто зображуване у вигляді кальмара або восьминога гігантських розмірів. Назву Кракен було вибрано з більш ніж 1200 варіантів, вона символізує зв'язок міста з морем і цікавість, що переховується за його поверхнею, а також відображає міць і агресію хокею.

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"Від імені Ради директорів я радий офіційно привітати в НХЛ Сіетл Кракен як 32-й клуб ліги. Вітаю Девіда Бондермана, його сім'ю, партнерів, всю організацію Сіетл Кракен, місто Сіетл і уболівальників клубу" , – цитує комісара НХЛ Гаррі Бетмана Twitter ліги.

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Першою хокейною командою в Сіетлі була Сіетл Метрополітенс, яка виступала в Хокейній Асоціації Тихоокеанського Узбережжя з 1915 по 1924 роки і завоювала Кубок Стенлі в 1917 році, обігравши в фіналі Монреаль Канадієнс. У період з 1943 по 1975 роки в місті виступала команда Сіетл Тотемз, яка грала в нижчих лігах.